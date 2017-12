Duel cu olandezi în ambele tabere

Cu punctaj maxim în grupa “morţii”, dar şi un joc care a impresionat pe toată lumea, Olanda se pregăteşte de asaltul asupra redutei ruse. Elevii lui Marco Van Basten au, categoric, prima şansă, dar vor avea de înfruntat unul dintre antrenorii de top ai fotbalului olandez, Guus Hiddink, aflat pe banca tehnică a Rusiei. De altfel, selecţionerul olandez a recunoscut că ruşii au jucat din ce în ce mai bine la acest turneu final, însă a pronosticat un succes al “portocalei mecanice”. “Guus a făcut treabă bună. După un start mai dificil, Rusia a jucat foarte bine. Este o echipă preocupată de atac cu jucători tehnici. Totuşi, cred că suntem favoriţi şi că grupul meu poate învinge. Trebuie să vedem cum a reuşit Spania să-i învingă şi să învăţăm această lecţie”, a spus Van Basten. Declaraţii fostului star de la AC Milan au fost întărite de atacantul olandez Dirk Kuyt, care a spus că Hiddink este unul dintre cei mai buni antrenori olandezi din toate timpuri. “Hiddink ştie foarte bine echipa noastră, dar nu cred că asta va conta foarte mult. Hiddink este unul dintre cei mai buni antrenori olandezi din toate timpurile, dar cred că vom continua să cîştigăm”, a spus Kuyt. În formaţia de start a batavilor sînt cîteva semne de întrebare, Robben şi Van Persie sperînd la un loc de titular după evoluţia din meciul cu România. În schimb, Boulahrouz şi-a manifestat dorinţa de a juca, deşi trece printr-o perioadă dificilă, după decesul fiicei sale.

De partea cealaltă, selecţionerul Rusiei, Guus Hiddink, a recunoscut că, pentru el, întîlnirea cu Olanda este una specială. “Este un meci special, deoarece îl cunosc pe antrenor, pe jucători, cu mulţi dintre ei chiar am lucrat. Stilul nostru cred că le convine şi va fi o întîlnire interesantă. Este greu de spus dacă îi putem bate. Au jucat împotriva României cu echipa a doua şi au arătat un fotbal de calitate. România a stat la cutie, a aşteptat şi a pierdut cu 2-0. Fotbalul olandez este foarte bun şi să nu uităm că au avut o zi în plus de odihnă, iar titularii au fost odihniţi cu România. Va fi greu, dar sîntem încrezători. Nu ştiu dacă se tem de noi, dar sigur sînt mai odihniţi ca noi”, a explicat Hiddink. Şi mijlocaşul rus Serghei Semak a pronosticat că va fi un meci spectaculos, deoarece ambelor echipe le pace să atace: “Echipa noatră are puţin din stilul de joc al Olandei. Ambelor echipe le place să atace şi cred că va fi un meci atractiv”.

Formaţiile probabile - Olanda (selecţioner Marco van Basten): Van der Sar - Heitinga, Ooijer, Mathijsen, Van Bronckhorst - De Jong, Engelaar - Kuyt, Van der Vaart, Sneijder - Van Nistelrooy; Rusia (selecţioner Guus Hiddink): Akinfeev - Aniukov, Ignaşevici, Kolodin, Jirkov - Semak - Semşov, Zirianov, Bilialetdinov - Arşavin, Pavliucenko. Arbitri: Lubos Michel - Roman Slysko şi Martin Balko (toţi din Slovacia).