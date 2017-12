Duel disperat pentru puncte

Cu -11 în clasamentul “adevărului”, formaţia de pe litoral abordează ultima deplasare din acest tur de campionat cu gîndul doar la victorie. Elevii lui Ion Marin dau piept duminică, de la ora 14.00, în etapa a 16-a a Ligii I, cu nou promovata Gaz Metan Mediaş, o echipă care pierde greu puncte pe teren propriu. În ciuda numeroaselor absenţe cauzate de accidentări, “rechinii” sînt convinşi că se pot întoarce acasă cu trei puncte. “La Mediaş este ultima şansa de a ne îmbunătăţi situaţia la adevăr în această prima parte a campionatului. De altfel, cred că printr-o victorie putem salva un întreg tur. Şase puncte obţinute în ultimele două etape ne-ar pune într-o poziţie de speranţă şi încredere în perspectiva returului. Orice ar fi, nu depunem armele. Am încredere în jucători, cărora le-am cerut să fie o echipă pe teren şi să dea tot ce pot. De altfel, în aceste 180 de minute rămase pînă la finalul turului trebuie să dea dovadă de concentrare, dăruire şi angajament, şi să joace cu tot sufletul. În cele opt zile din această primă parte a campionatului, niciun sacrificiu nu înseamnă prea mult. Cred că şi un egal ar fi bun, dar vom aborda partida la victorie, mai ales că este un meci de şase puncte”, a spus Ion Marin. Tehnicianul constănţean a făcut o mutare aşteptată de toţi suporterii, lăsîndu-l în afara lotului pe atacantul Dragan Gosic. “Este ieşit din formă, iar după revenirea lui Alibec avem soluţii în ofensivă”, şi-a explicat “Săpăligă” alegerea. În plus, nu au făcut deplasarea Barbu şi Nae, ambii accidentaţi, revenind însă după o lungă perioadă de absenţă sîrbul Rusmir. Un alt jucător accidentat de mai multă vreme, portarul Adrian Vlas, a primit acceptul conducerii pentru a se transfera în această iarnă la orice echipă dispusă să achite suma de 250.000 de euro pentru serviciile sale.

De partea cealaltă, antrenorul medieşenilor, Cristian Pustai, a declarat că nu concepe alt rezultat decît victoria în partida de duminică. “Va fi un meci foarte greu, cu o echipă obişnuită cu această luptă de evitare a retrogradării, pentru că Farul, în ultimii patru ani, s-a salvat in extremis de la retrogradare. Întîlnim o echipă destul de bună, dar sperăm să obţinem cele trei puncte”, a spus tehnicianul ardelenilor.

Formaţii probabile: Gaz Metan (antrenor Cristian Pustai): Şteţca - Buzean, Lazăr, Falemi, Nohai - Curtean, Eric, Hoban, Sabou - C.Prodan, Boaru; Farul (antrenor Ion Marin): G.Curcă - Farmache, Fl.Pătraşcu, Rastovac, Maxim - Cruceru - Băcilă, Voiculeţ, C.Matei, G.Mendy - Chico.