Duel dur cu foştii “rechini”

Aflată în mare criză de puncte, FC Farul visează să dea lovitura în această seară, de la ora 19.00, în fieful Ceahlăului Piatra Neamţ, în etapa a 21-a a Ligii I la fotbal. Optimismul constănţenilor nu se bazează pe forma aratată în ultima vreme, ci mai degrabă pe dorinţa de a-şi îmbunătăţi situaţia din clasament, unde “rechinii” se află tot mai aproape de retrogradare. “Trebuie să luăm cît mai multe puncte de la fiecare meci în parte. Trebuie să jucăm la rezultat ca să obţinem punctele pentru a ne salva, şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a obţine aceste puncte. În orice caz, noi am fost cei care am adus echipa în situaţia actuală şi tot noi sîntem cei care trebuie să o scoatem din această situaţie dificilă”, a declarat căpitanul Cristian Şchiopu. Chiar dacă îşi doreşte trei puncte sub Pietricica, antrenorul Ion Marin va renunţa la sistemul ultraofensiv cu patru atacanţi folosit împotriva buzoienilor: “Jocul de la Piatra Neamţ nu are aceleaşi coordonate ca şi meciul de acasă cu Buzăul. Echipa noastră este o echipă care joacă fotbal, mergem acolo să jucăm, nu mergem să tragem de timp, să stăm cîte trei întinşi pe teren”. “Deşi nu am început foarte bine acest miniretur, sîntem optimişti înaintea partidei cu Ceahlăul. Sînt convins că nu vom pierde, că vom obţine cel puţin un punct. Cine este Ceahlăul să ne sperie? Dacă vom repeta evoluţia din jocurile amicale, atunci gazdele vor avea o mare surpriză. Farul nu va retrograda în acest sezon pentru că lotul, condiţiile şi valoarea jucătorilor nu îi permit acest lucru”, adăugat Florin Maxim, care va reveni după o etapă de suspendare cauzată de cumulul de cartonaşe galbene.

De partea cealaltă, antrenorul Viorel Hizo, care a stat în trecut pe banca tehnică a Farului, va forţa victoria cu doi fotbalişti care au evoluat pentru Farul, Vasilică Cristocea şi Radu Doicaru. “În trecut am jucat la Constanţa, dar asta a fost odată. Acum joc la Ceahlăul şi vreau să cîştigăm meciul cu Farul”, a declarat Cristocea. În schimb, “Dulăul” nu-i va putea folosi în ofensivă pe Bruno Fernandes şi Gmamdia, ambii accidentaţi.

Formaţiile probabile - Ceahlăul (antrenor Viorel Hizo): Mulţescu - Nohai, Viţelaru, Pecha, Barna - Omoduemuke - Croitoru, Rusmir, Cristocea - Doicaru, Cernoch; Farul (antrenor Ion Marin): Vlas - Băcilă, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Gerlem, Todoran, Pătraşcu, Voiculeţ - Chico, Gosic. Arbitri: Marius Martiş (Focşani) - Ionel Popa (Paşcani) şi Traian Marchiş (Baia Mare).

Programul etapei a 21-a - vineri: Ceahlăul Piatra Neamţ - FC FARUL (ora 19.00, Telesport); sîmbătă, 1 martie: Gloria Bistriţa - FC Vaslui (ora 13.30, Naţional TV); U. Cluj - UTA (ora 15.30, Telesport); Dacia Mioveni - Dinamo (ora 20.45, Antena 1); duminică, 2 martie: U. Craiova - Pandurii Tg. Jiu (ora 14.00, TVR 1); Gloria Buzău - Poli Iaşi (ora 14.45, Telesport); Oţelul Galaţi - Rapid (ora 15.30, Naţional TV); Steaua - CFR Cluj (ora 20.30, Kanal D); luni, 3 martie: Poli Timişoara - Unirea Urziceni (ora 20.30, Kanal D).

Clasament

1. CFR Cluj 20 15 4 1 36-13 49 (+16)

2. Rapid 20 12 5 3 33-16 41 (+11)

3. Unirea Urziceni 20 11 6 3 25-14 39 (+6)

4. Poli Timişoara 20 11 5 4 40-28 38 (+11)

5. Steaua 20 11 5 4 21-12 38 (+8)

6. Dinamo 20 10 5 5 32-19 35 (+5)

7. FC Vaslui 20 9 7 4 32-20 34 (+4)

8. Gloria Bistriţa 20 8 4 8 24-28 28 (+1)

9. Oţelul Galaţi 20 8 2 10 29-38 26 (-1)

10. Poli Iaşi 20 6 4 10 22-27 22 (-11)

11. Gloria Buzău 20 6 4 10 21-34 22 (-8)

12. Ceahlăul 20 6 2 12 20-28 20 (-10)

13. U. Craiova 20 6 2 12 20-29 20 (-10)

14. Dacia Mioveni 20 5 5 10 18-27 20 (-7)

15. UTA 20 4 6 10 17-25 18 (-12)

16. FC FARUL 20 4 6 10 11-23 18 (-15)

17. Pandurii Tg. Jiu 20 3 6 11 20-30 15 (-18)

18. U. Cluj 20 2 8 10 23-33 14 (-16)