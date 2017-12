Duel european la Botoșani

Etapa a 4-a a Ligii 1 propune, sâmbătă seară, la Botoșani, disputa dintre două reprezentante ale fotbalului românesc în actualul sezon al Cupelor Europene. Dacă FC Botoșani a fost eliminată de Legia Varșovia, în UEFA Europa League, Steaua își continuă parcursul european, astfel că gazdele pot profita de absența unor titulari în formația bucureșteană, în cazul în care aceștia vor fi menajați pentru returul de la Belgrad. Primele două partide ale rundei se vor disputa în această seară, la Cluj-Napoca și Chiajna.

Programul meciurilor - vineri: CFR Cluj - FC Voluntari (ora 18.30), Concordia Chiajna - Petrolul Ploiești (ora 21.00); sâmbătă: Pandurii Tg. Jiu - CSMS Iași (ora 18.30), FC Botoșani - FC Steaua București (ora 21.00); duminică: Astra Giurgiu - FC Viitorul (ora 18.30), ASA Tg. Mureș - CS U. Craiova (ora 21.00); luni: Dinamo București - ACS Poli Timișoara (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida FC Botoșani - FC Steaua București, și de Antena 1.

Clasament: 1. ASA 7p (golaveraj: 6-1), 2. CSMS Iași 7p (3-1), 3. FC Steaua 5p (4-1), 4. Dinamo 5p (2-1), 5. Pandurii 4p (1-3), 6. Astra 4p (5-8), 7. FC VIITORUL 3p (5-5), 8. FC Voluntari 3p (2-2), 9. ACS Poli 3p (1-2), 10. FC Botoșani 2p (2-3), 11. Concordia 1p (2-4), 12. CS U. Craiova 1p (1-3), 13. CFR* -1p (4-3), 14. Petrolul* -4p (1-2). * - Echipele CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte.