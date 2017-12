Duel fără o favorită clară

Primul meci din optimile de finală de la Mondialul african aduce faţă în faţă sâmbătă, de la ora 17.00, două echipe-surpriză, care şi-au depăşit condiţia în meciurile din faza grupelor. Privită ca o naţională din eşalonul secund al Americii de Sud, Uruguay a făcut istorie, câştigând Grupa A fără gol primit. Evoluţiile elevilor lui Oscar Tabarez dau mari speranţe la o calificare spectaculoasă, chiar dacă una dintre piesele de bază, fostul jucător al campioanei CFR Cluj, Alvaro Perreira, ar putea absenta din cauza unei accidentări. „Până în acest moment am arătat că suntem o echipă puternică, indiferent de numele adversarului. Încercăm să facem exact ceea ce ne-am propus înaintea turneului final şi să mergem în sferturi. Nu cred că am atins cel mai bun nivel la care putem juca, însă am demonstrat că suntem o nucă tare. Dacă ne uităm la rezultatele obţinute de Uruguay la ultimele turnee finale, ne dăm seama cât de importantă este această calificare”, a spus Tabarez. „Avem tot ce ne trebuie pentru a merge departe la acest turneu final. Nici nu contează ce adversar vom întâlni. Mă bucur că am marcat, dar oricare dintre jucătorii ofensivi are puterea de a face diferenţa”, a adăugat atacantul lui Ajax Amsterdam, Luis Suarez. Medaliaţi cu bronz în urmă cu opt ani, pe teren propriu, coreeni speră să dea lovitura şi să repete performanţa, mai ales că au un culoar facil până în semifinale. Elevii lui Huh Jung-Moo pornesc cu şansa a doua, dar sunt foarte relaxaţi după ce au îndeplinit obiectivul stabilit de federaţie: calificarea în faza eliminatorie a competiţiei. „Am văzut câteva meciuri ale uruguayenilor şi am observat cât sunt de puternici. Au o echipă valoroasă, care s-a descurcat extraordinar în meciurile din grupă. Ţinta noastră a fost să mergem în optimi, iar din această fază vom încerca să scoatem maximum din fiecare meci pe care-l mai jucăm”, a declarat vedeta sud-coreenilor, Park Ji-Sung.

Formaţiile probabile - Uruguay (antrenor Oscar Tabarez): Muslera - M. Pereira, Lugano, Godin, Fucile - A. Rios, Perez, A. Pereira - Suarez, Forlan, Cavani; Coreea de Sud (antrenor Huh Jung-Moo): Sung-Ryong - Du-Ri, Yong-Hyung, Jung-Soo, Young-Pyo - Chung-Yong, Sung-Yueng, Jung-Woo, Ji-Sung - Ki-Hun, Chu-Young. Arbitrează: Wolfgang Stark (Germania).