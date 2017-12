Duel în premieră

Calificate în finala Campionatului Mondial din Africa de Sud, Olanda şi Spania nu s-au mai întâlnit niciodată la nivel înalt, într-un meci de la turneele finale al întrecerii supreme sau la Campionatul European. Singura partidă dintre cele două formaţii la un turneu a avut loc la Jocurile Olimpice din 1920, atunci când reprezentativa iberică a învins cu scorul de 3-1. Alte două meciuri oficiale între cele două echipe s-au disputat în cadrul preliminariilor pentru Campionatul European din 1984, atunci când Spania a câştigat pe teren propriu, cu 1-0, iar Olanda, acasă, cu 2-1. De altfel, victoria spaniolilor din 1983 reprezintă şi ultimul succes al lor în faţa “Portocalei mecanice”. Ultimele două meciuri amicale disputate între cele două echipe s-au încheiat cu victoriile Olandei, în 2000 şi 2002. Doar cinci dintre jucătorii care au evoluat în ultimele două amicale dintre cele două echipe mai pot fi prezenţi pe teren şi în finala Campionatului Mondial din Africa de Sud. În 2000, Casillas, Xavi şi Puyol au evoluat pentru Spania, iar Van Bommel pentru naţionala Olandei. Atunci au fost şi primele selecţii în naţionala Spaniei pentru Carles Puyol şi Xavi Hernandez. Acum, Puyol are 89 de selecţii la naţională, iar Xavi are 92 de prezenţe în tricoul Spaniei. Dintre jucătorii care pot evolua în finala de la Johhanesburg, doar Puyol, de la spanioli, Van Bommel şi Ooijer, de la olandezi, au fost prezenţi pe teren în 2002. În total, Spania şi Olanda au avut nouă întâlniri, victoriile fiind împărţite, câte patru, singurul egal fiind consemnat în 1987. În plus, Spania poate reuşi dubla, după ce a câştigat şi titlul european în 2008, alăturându-se astfel Germaniei (EURO 1972 şi CM 1974) şi Franţei (CM 1998 şi EURO 2000), singurele echipe naţionale care au realizat o astfel de performanţă.