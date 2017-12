Duel între cele două emisfere în faza sferturilor de finală

În urma partidelor disputate vineri și sâmbătă la RWC 2015, s-a decis în bună măsură programul sferturilor de finală.

După Australia - Țara Galilor 15-6 (9-6) și Anglia - Uruguay 60-3 (21-3), Australia (calificată) a totalizat 17 puncte în clasamentul Grupei A, fiind urmată de Țara Galilor (calificată) 13p, Anglia 11p, Fiji 5p și Uruguay 0p.

În Grupa B, Scoția a învins la limită, scor 36-33 (23-26), naționala din Samoa și s-a calificat în sferturi de pe locul 2. Ultima partidă a grupei, SUA - Japonia, programată duminică, de la ora 22.00, la Gloucester, este doar una de palmares. În clasament, Africa de Sud (calificată) a încheiat cu 16p, urmată de Scoția (calificată) 14p, Japonia 8p/3j, Samoa 5p și SUA 0p/3j.

Doar pentru palmares se va juca și ultimul meci din Grupa C, Argentina - Namibia (duminică, ora 14.00), după ce Noua Zeelandă a dispus de Tonga cu 47-9 (14-3), vineri seară. În clasament conduce Noua Zeelandă (calificată), cu 19p, urmată de Argentina (calificată) 10p/3j, Georgia 8p, Tonga 6p și Namibia 1p/3j.

Împerecherile din sferturi sunt 1B (Africa de Sud) - 2A (Țara Galilor), 1C (Noua Zeelandă) - 2D (Franța sau Irlanda), 1D (Irlanda sau Franța) - 2C (Argentina) și 1A (Australia) - 2B (Scoția). Partidele vor avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare.

ROMÂNIA VA ABORDA MECIUL CU ITALIA FĂRĂ MACOVEI

Reamintim că duminică, de la ora 16.30, pe Stadionul „Sandy Park“ din Exeter, naționalele de rugby ale României și Italiei își vor lua adio de la Cupa Mondială 2015, cu un meci direct care va decide ocupanta locului 3 în clasamentul Grupei D, această echipă urmând să obțină și calificarea directă la Cupa Mondială din 2019. Irlanda și Franța au câte 14 puncte și conduc în ierarhia grupei, urmate de Italia 5p, România 4p și Canada 2p. Ele sunt deja calificate mai departe și se vor înfrunta duminică, de la ora 18.45, la Cardiff, pentru câștigarea grupei și pentru... evitarea Noii Zeelande în faza sferturilor de finală.

Tricolorii vor aborda întâlnirea cu Italia fără căpitanul lor obișnuit, Mihai Macovei, a cărui suspendare pentru două săptămâni a rămas în vigoare după ședința de sâmbătă a Comisiei de Apel. După vizionarea fazei în care Macovei a executat un placaj periculos, s-a decis menţinerea deciziei iniţiale, în ciuda intervenţiei reprezentanţilor jucătorului şi a World Rugby. În locul său, căpitan al „Stejarilor” va fi Valentin Ursache.

URSACHE A DEBUTAT LA O VICTORIE CU ITALIA

„Suspendarea lui Mihai este una regretabilă şi nimeni nu-l poate înlocui în postura de lider al echipei. Sunt onorat să fiu căpitanul „Stejarilor“ pentru acest meci şi cu siguranţă voi face tot ce îmi stă în putere să conduc cât mai bine echipa din teren. Nu avem nimic de pierdut în meciul contra Italiei. Am reuşit să câştigăm semifinala noastră, contra Canadei, iar acum urmează finala cu Italia, unde vom da totul pentru a învinge”, a declarat Vali Ursache, 30 de ani, care a debutat în naţionala României într-un meci disputat tot cu Italia, în 2004, în ultima victorie a tricolorilor în faţa acestei reprezentative, scor 25-24. Atunci, el avea 19 ani şi evolua pentru CSU AV Arad. „Ce a fost în 2004 e foarte diferit de ce se întâmplă astăzi. Avem acum alt grup, altă generaţie. A fost un debut de neuitat pentru mine, la fel ca pentru orice alt jucător victoria este obiectivul de fiecare dată când intrăm pe teren. Îmi amintesc că a fost un meci greu, pe care l-am câştigat numai cu ajutorul colegilor, practicând un joc de calitate. Cred că am progresat foarte mult din 2004 până acum şi îmi doresc ca meciul acesta cu Italia să se termine cel puţin la fel de frumos precum cel în care am debutat”, îşi aminteşte Ursache (194 cm şi 110,8 kg), care este jucător în Top 14, la formația Oyonnax. El se află la cea de-a treia Cupă Mondială a carierei, după cele din 2007 şi 2011. El şi fratele său, pilierul Andrei Ursache, au intrat în istoria rugby-ului nostru ca prima pereche de fraţi care evoluează la o competiţie de asemenea anvergură pentru România.

CARPO VA FI TITULAR ÎN LOCUL LUI MACOVEI

Iată care vor fi titularii cu Italia: 1. Mihăiţă Lazăr, 2. Otar Turașvili, 3. Paulică Ion, 4. Valentin Popîrlan, 5. Johannes Van Heerden, 6. Valentin Ursache (căpitan), 7. Viorel Lucaci, 8. Daniel Carpo, 9. Valentin Calafeteanu, 10. Michael Wiringi, 11. Ionuț Botezatu, 12. Florin Vlaicu, 13. Paula Kinikinilau, 14. Mădălin Lemnaru, 15. Cătălin Fercu. Rezerve: 16. Andrei Rădoi, 17. Andrei Ursache, 18. Horațiu Pungea, 19. Marius Antonescu, 20. Stelian Burcea, 21. Tudorel Bratu, 22. Csaba Gal, 23.Adrian Apostol.

Partida va fi condusă la centru de arbitrul francez Romain Poite, în vârstă de 40 de ani, care este poliţist de meserie. Ca jucător de rugby, el a evoluat la formații precum Castres, Graulhet şi Cognac, la ultima fiind și căpitan. Irlandezul George Clancy va fi unul dintre arbitrii asistenţi, celălalt fiind tot din Franţa, Mathieu Raynal. Din cauza unei accidentări, el a ratat partida-test dintre România şi Tonga, la care fusese delegat iniţial.

