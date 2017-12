Duel între FC Farul şi Poli Iaşi în cazul “Nocturna”

Cazul “Nocturna” continuă să tulbure apele între Poli Iaşi şi FC Farul, mai ales că ambele formaţii se află în lupta pentru evitarea retrogradării. Speriaţi de o eventuală decizie favorabilă constănţenilor din partea Tribunalului pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne, oficialii grupării din Copou au ieşit la atac. Astfel, preşedintele ieşenilor, Sorin Boca, a declarat, ieri, că este convins că TAS va da cîştig de cauză grupării sale, declaraţia sa venind la doar zece zile înaintea meciul din retur dintre cele două formaţii. “Ar fi aberant ca Farul să aibă cîştig de cauză la TAS, atît timp cît trei comisii ale federaţiei ne-au dat nouă cîştig de cauză. În plus, meciul s-a jucat şi noi am cîştigat pe teren. Cei de la Farul au avut termen pînă pe 23 martie să depună toate documentele, urmînd ca la sfîrşitul lunii să se judece cauza. Noi sîntem ferm convinşi că punctele cîştigate pe teren de noi nu ne vor fi luate”, a declarat Boca. Răspunsul conducătorilor grupării de pe litoral a venit prompt, directorul executiv Dan Pîra explicînd de ce Farul a pierdut de fiecare dată la comisiile de specialitate din cadrul FRF. “Nu mi se pare aberant să luăm cele trei puncte. Noi ne-am prezentat la joc, aşa cum era programat, şi nu este vina noastră că nu s-a disputat. Ce pot spune însă despre deciziile comisiilor? Dacă partida nu se juca, cineva trebuia să achite 500.000 de euro pentru drepturile de televizare, aşa că hotărîrile au fost luate ca atare. Eu nu am mai auzit ca o decizie a arbitrului să fie schimbată în birouri”, a declarat oficialul constănţean. În plus, Pîra a dezvăluit că TAS nu a fixat încă o dată pentru judecarea cazului. “Noi am trimis traducerea legalizată a regulamentului aşa cum ni s-a cerut, pînă pe 23 martie. În acest moment, aşteptăm o înştiinţare oficială de la TAS, dar nu cred că se va judeca pînă la sfîrşitul acestei luni”, a spus directorul executiv al FC Farul.

Altfel, elevii lui Ion Marin au făcut ieri primele antrenamente la Albena, în Bulgaria, unde efectuează un cantonament de cinci zile. La şedinţele de ieri, cei cinci jucători accidentaţi, Alibec, Chico, Nanu, Fatai şi Vukomanovic, s-au pregătit separat, dar se speră să fie recuperaţi pînă la sfîrşitul acestei săptămîni.