Duel între Gache şi Grigoraş

După ce a fost întreruptă timp de două săptămîni datorită meciurilor echipei naţionale, Liga I revine în actualitate la finalul acestei săptămîni. Aflată în luptă pentru evitarea retrogradării, FC Farul se deplasează duminică la Galaţi, unde va da piept cu echipa gazdă, Oţelul, de la ora 13.00, în etapa a 16-a. Chiar dacă îşi vor întîlni fostul antrenor, Petre Grigoraş, constănţenii sînt convinşi că pot smulge măcar un rezultat de egalitate. “Vom avea parte de un meci greu, ca oricare altul, dar deschis oricărui rezultat. În plus, va fi şi o oarecare ambiţie între antrenori, mai ales că Grigoraş a fost promovat de Farul, unde a avut rezultate bune. Sînt prieten cu Grig, mă bucur pentru succesele lui, dar de această dată este altceva. Frate, frate, dar brînza este pe bani. Am vorbit ultima oară la telefon săptămîna trecută, de ziua lui de naştere şi cred că am fi putut discuta şi despre meci pentru că importante sînt păpuşile din teren. Are şi antrenorul responsabilitatea sa, dar jucătorii decid”, a spus antrenorul Constantin Gache, adăugînd că a pregătit deja tactica pentru întîlnirea cu gălăţenii: “Le vom contracara jocul ofensiv tot printr-un joc ofensiv, dar şi prin mutări în defensivă. Ar fi bune trei puncte, dar decît deloc, ne mulţumim şi cu unul. Sîntem în criză, dar două rezultate pozitive legate ne pot urca mult în clasament. Ne-am propus ca pînă la finalul campionatului, să mai acumulăm cel puţin 24 de puncte, care ne-ar scăpa de emoţiile retrogradării”. Lăsat pe banca de rezerve la ultimul joc, veteranul Mihai Guriţă a promis că “rechinii” se vor revanşa la Galaţi pentru rezultatele slabe din ultimele jocuri. “Este o partidă dificilă pentru ambele formaţii, dar sîntem pregătiţi să facem un meci mare. Ne cunoaştem foarte bine adversarul, dar important este să ne facem noi jocul şi să luăm cele trei puncte pentru că totul depinde de noi. Am marcat puţin în acest sezon şi vina ne aparţine pentru că ocazii au fost, dar în faţa porţii nu mai poate interveni antrenorul”, a explicat atacantul în vîrstă de 34 de ani.

S-a renunţat la jucătorii străini aflaţi în probe

Aflaţi în probe de mai multe zile, mijlocaşul brazilian în vîrstă de 25 de ani, Pepo, şi atacantul togolez de 21 de ani, Ibrahim, nu l-au convins pe antrenorul Constantin Gache, care a decis să renunţe la cei doi. În schimb, tehnicianul Farului a anunţat că s-au demarat negocieri pentru achiziţionarea mai multor jucători din ţară şi străinătate în această iarnă. În privinţa actualului lot, Gache nu se va putea baza la Galaţi pe Gheară, accidentat, în timp ce Ben Teekloh nu este complet refăcut. Mai delicată este situaţia mijlocaşului Florin Lungu, care se află la tratament, la Cîmpina, după ce i-a recidivat accidentarea de la genunchi.