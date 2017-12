Duel între surorile Williams la US Open

Surorile Serena Williams, principala favorită și liderul clasamentului mondial, și Venus Williams, cap de serie nr. 23, vor fi adversare în sferturile de finală la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Serena a trecut în optimi de compatrioata sa Madison Keys, locul 19 WTA şi cap de serie nr. 19, cu scorul de 6-3, 6-3, în timp ce Venus a învins-o pe Anett Kontaveit (Estonia), locul 152 WTA, cu scorul de 6-2, 6-1. Cele două au mai fost adversare până în prezent de 26 de ori, în 15 meciuri impunându-se liderul mondial, în timp ce sora mai mare a câștigat de 11 ori. „Venus joacă foarte bine în acest moment și va trebui să fac cel mai bun tenis al meu, dar este bine, pentru că o Williams va fi sigur în semifinale”, a subliniat Serena, care a câștigat anul acesta Australian Open, Roland Garros și Wimbledon și poate deveni prima jucătoare care realizează Grand Slam-ul, după Steffi Graf în 1988. „Nu resimt nicio presiune, pentru că am reușit deja „Serena Slam“, patru titluri majore consecutive pe parcursul a două sezoane, obiectivul meu”, a mai spus Serena, care are șanse să cucerească al patrulea trofeu la US Open.

PREMIERĂ PENTRU MLADENOVICI

Tot în sferturi a acces și Kristina Mladenovic (Franța), locul 40 WTA, care a eliminat-o pe rusoaica Ekaterina Makarova, locul 13 WTA şi cap de serie nr. 13, cu scorul de 7-6 (7/2), 4-6, 6-1, după un meci de două ore şi 12 minute, încheiat, luni, la ora locală 1.00. Este pentru a treia oară în istoria US Open când un meci feminin se întinde până la o oră atât de târzie, iar Mladenovic este în premieră într-o fază atât de înaltă la un turneu de Grand Slam.

După ce a renunţat să joace la dublu feminin şi dublu mixt, canadianca Eugenie Bouchard s-a retras şi din proba de simplu, unde urma să joace în optimi cu Roberta Vinci, după ce a alunecat în vestiar şi s-a lovit la cap. Directorul turneului, David Brewer, a anunţat că Bouchard, cap de serie nr. 25, a decis să se retragă după ce a suferit o comoţie cerebrală. Potrivit WTA, sportiva a jucat vineri la simplu şi dublu mixt, iar apoi a alunecat, şi-a pierdut echilibrul în vestiar şi a căzut, lovindu-se la cap. În urma retragerii lui Bouchard, Vinci a acces în sferturi la US Open.

DUELURI SPANIOLE PENTRU DJOKOVICI

Liderul clasamentului mondial ATP, sârbul Novak Djokovici, s-a calificat în sferturi, după ce l-a învins pe tenismenul spaniol Roberto Bautista Agut, locul 23 ATP şi cap de serie nr. 23, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4, 6-3. În faza următoare, Djokovici va întâlni un alt spaniol, pe Feliciano Lopez, locul 19 ATP şi cap de serie nr. 18, care l-a depăşit, în optimi, pe italianul Fabio Fognini, locul 32 ATP şi cap de serie nr. 32, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/5), 6-1. În celălalt sfert de finală de pe partea superioară a tabloului masculin de simplu se vor întâlni deţinătorul trofeului, croatul Marin Cilici, locul 9 ATP şi cap de serie nr. 9, care a trecut de francezul Jeremy Chardy, favorit nr. 27, cu scorul de 6-3, 2-6, 7-6 (7/2), 6-1, şi francezul Jo-Wilfried Tsonga, locul 18 WTA şi cap de serie nr. 19, învingător în duelul cu compatriotul său Benoit Paire, locul 41 WTA, cu scorul de 6-4, 6-3, 6-4.