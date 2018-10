Duel pentru primul loc la Crucea, în Liga a VI-a

Duminică, 21 octombrie, se vor disputa întâlnirile din etapa a 8-a în Liga a VI-a la fotbal constănţeană. Flacăra Crucea şi Victoria Mihai Viteazu se vor duela pentru prima poziţie în Seria Nord, iar Viitorul Cobadin vrea să se apropie de primul loc în Seria Sud, dar nu va avea o misiune uşoară în disputa cu Voinţa Cochirleni.

Programul meciurilor - SERIA NORD, ora 11.00: Pescăruşul Gârliciu - Ulmetum Pantelimon

Dunărea Ciobanu - Steaua Speranţei Siliştea

Viitorul Cuza Vodă - Înfrăţirea Cogealac

ora 14.00: Pescarul Ghindăreşti - Dacia Mircea Vodă

Gloria Seimeni - Emaus Cernavodă

Flacăra Crucea - Victoria Mihai Viteazu

Clasament: 1. Flacăra Crucea 18p, 6 jocuri (golaveraj: 27-6), 2. Dacia Mircea Vodă 16p (30-12), 3. Viitorul Cuza Vodă 16p (21-9), 4. Victoria Mihai Viteazu 15p (20-7), 5. Dunărea Ciobanu 12p (27-18), 6. Gloria Seimeni 12p, 6j (12-8), 7. Steaua Speranţei Siliştea 9p, 6j (20-21), 8. Înfrăţirea Cogealac 6p (17-26), 9. Pescarul Ghindăreşti 4p, 6j (14-22), 10. Emaus Cernavodă 4p (12-33), 11. Pescăruşul Gârliciu 3p (12-33), 12. Ulmetum Pantelimon 2p (7-24).

SERIA SUD, ora 11.00: AS Bărăganu - Trophaeum Adamclisi

AS Independenţa - Old Boys Cobadin

Viitorul Cobadin - Voinţa Cochirleni

ora 13.30: Flacăra Viişoara - CS Negru Vodă

ora 14.00: Fulgerul Chirnogeni - AS Viişoara

AS Lumina - Dunărea Ostrov

ITC va sta în această etapă.

În ultimul joc din etapa a 7-a, CS Negru Vodă a trecut de AS Bărăganu, cu scorul de 5-1.

Clasament: 1. ITC 21p (golaveraj: 44-10), 2. Viitorul Cobadin 15p (14-5), 3. CS Negru Vodă 13p (18-7), 4. Fulgerul Chirnogeni 11p (24-12), 5. Voinţa Cochirleni 11p (17-12), 6. AS Viişoara 11p, 6 jocuri (9-4), 7. Old Boys Cobadin 11p (14-15), 8. AS Lumina 10p (22-22), 9. AS Independenţa 9p, 6j (16-17), 10. Trophaeum Adamclisi 3p, 6j (5-15), 11. Flacăra Viişoara 3p, 6j (12-41), 12. AS Bărăganu 1p, 6j (5-18), 13. Dunărea Ostrov 0p, 6j (2-24).