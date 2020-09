Duel românesc în turul secund la Paris

Irina Begu (locul 72 WTA) s-a calificat în turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, după ce a învins-o, duminică, pe Jil Teichman (Elveţia, locul 54 WTA). Begu s-a impus cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3, după două ore şi 30 de minute de joc. Pentru prezenţa în turul secund, Begu şi-a asigurat un cec în valoare 84.000 de euro şi 70 de puncte WTA.

Tot duminică, Simona Halep (locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1) s-a calificat în turul secund, după ce a trecut de Sara Sorribes Tormo (Spania, locul 70 WTA), cu scorul de 6-4, 6-0, după o oră şi 22 de minute de joc.

„La început a fost greu. Mingea nu prea zbura, terenul era greu. Însă am avut planul B, mi-am deschis mult terenul. Am avut mai mult timp la fileu, cred că am făcut record la scurte”, a declarat Halep, la Eurosport. Simona Halep a împlinit duminică vârsta de 29 de ani şi a primit un tort virtual din partea prezentatorei Eurosport, Barbara Schett, aflată în studioul de la Londra.

Celelalte cinci tenismene tricolore vor juca luni, la Roland Garros, în primul tur:

Patricia Țig (locul 58 WTA) - Stefanie Voegele (Elveţia, locul 116 WTA).

Sorana Cîrstea (locul 83 WTA) - Elena Rybakina (Kazahstan, locul 18 WTA şi favorită numărul 14).

Ana Bogdan (locul 93 WTA) - Timea Babos (Ungaria, locul 107 WTA).

Monica Niculescu (locul 141 WTA) - Danielle Collins (SUA, 57 WTA).

Irina Bara (locul 142 WTA) - Donna Vekic (Croaţia, locul 30 WTA şi favorită numărul 26).