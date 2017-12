Duel românesc pentru optimile Challenge Cup

Manşa tur a 16-imilor de finală ale Cupei Challenge la volei masculin aduce faţă în faţă echipele Explorări Baia Mare şi CVM Tomis Constanţa, România având astfel asigurată o prezenţă în optimile de finală ale competiţiei. De la ora 17.00, la Baia Mare, în direct la Neptun TV, CVM Tomis vrea să facă un prim pas spre faza următoare a Challenge Cup, voleibaliştii antrenaţi de Martin Stoev şi Victor Karagyozov sperând să obţină o victorie care le-ar uşura misiunea în perspectiva returului de la Constanţa, programat pe 18 ianuarie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor.

„Va fi o dublă grea. Toată lumea vede un meci uşor, deoarece vom întâlni o echipă din România, dar avem experienţe neplăcute împotriva echipei din Baia Mare şi cred eu că trebuie să ne motivăm suplimentar pentru a trece de această formaţie. Tomisul are un lot de jucători valoros, dar Baia Mare are de partea ei omogenitatea, având un nucleu de jucători format de mai mulţi ani, lucru ce îi lipseşte Constanţei. Noi sperăm ca prin valoarea individuală a fiecărui jucător să reuşim să ne impunem“, consideră Florin Voinea, extrema echipei constănţene. „Suntem într-o formă bună. Echipa este concentrată. Am studiat jocul formaţiei băimărene şi cred că va fi mai uşor decât în meciul anterior (n.r. - în turul campionatului, la Constanţa, pe 8 octombrie 2011, CVM Tomis s-a impus cu 3:2)“, spune coordonatorul de joc al Tomisului, Juan Carlos Blanco. „O partidă foarte importantă, pentru că vrem să mergem mai departe în Challenge Cup. Acum este o nouă echipă a Tomisului, cu mulţi jucători noi. Noi mergem la victorie, pentru că nu mă interesează istoria. Noi nu am făcut parte din echipă în sezonul trecut“, a declarat Martin Stoev, antrenorul principal al Tomisului.

Echipa constănţeană a ajuns ieri după-amiază la Baia Mare, iar aseară a efectuat un prim antrenament în Sala Sporturilor “Lascăr Pană”. În această dimineaţă este programată ultima şedinţă de pregătire înaintea confruntării care va fi arbitrată de Slavisa Manijlovic (Serbia) şi Alexey Pashkevich (Rusia). Şi cealaltă reprezentantă a României în Cupa Challenge la volei masculin, Dinamo Bucureşti, va susţine astăzi, de la ora 18.00, în Sala ”Lucian Grigorescu”, partida tur din 16-imi, cu Dinamo Krasnodar (Rusia).