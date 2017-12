Duelul codaşelor, la Mangalia

Meci de totul sau nimic la Mangalia, acolo unde Callatis nu are decât varianta victoriei în faţa echipei CS Otopeni, în partida din etapa a 8-a a Ligii a II-a la fotbal. Fără punct în ultimele trei etape şi cu o situaţie alarmantă în clasament, ultimul loc cu doar 3 puncte, Callatis-ul lui Cristian Şchiopu nu îşi mai permite niciun pas greşit. O situaţie asemănătoare are şi Otopeniul, formaţia bucureşteană ocupând, cu 5p, locul 15 al ierarhiei. „Nu ne gândim pe cine întâlnim şi ce probleme au ei, pe noi ne interesează doar să câştigăm cele trei puncte. Un meci greu, ca toate de până acum, însă suntem încrezători că putem întrerupe perioada mai slabă. Un succes ar mai linişti apele, ne-ar oferi un moral foarte bun şi am aborda cu încredere şi următoarele jocuri. Trebuie să câştigăm“, a declarat antrenorul Cristi Şchiopu, care în acest meci nu se va putea baza pe Huzuneanu (suspendat) şi Calagi (accidentat). Şchiopu ar putea începe meciul în următoarea formulă: Neagu - Samson, Floricel, Damian, Miron - Bardu, Bolat, Tudose, Sofronie - Şt. Iordache, Ungureanu.