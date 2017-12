Duelul echipelor cu cele mai puţine prezenţe la CM

Cenuşăresele Grupei C, Algeria şi Slovenia, se întâlnesc duminică, la Polokwane, într-o partidă care se anunţă decisivă pentru ambele echipe în perspectiva ocupării la final a unei poziţii care să le asigure calificarea în faza următoare. Niciuna dintre echipe nu poate miza pe experienţa acumulată la precedentele ediţii, algerienii şi slovenii bifând a doua prezenţă la un turneu final după ediţia din 1982, respectiv din 2002. Chiar şi aşa se anunţă un duel interesant, postura de outsideri cu care vor pleca în următoarele dispute, cu Anglia şi Slovenia, putând fi chiar un avantaj la un moment dat. Eliminarea Rusiei în meciul de baraj a dat multă încredere jucătorilor pregătiţi de Matjaz Kek, autorul golului care a calificat Slovenia la CM, Zlatko Dedic, visând la un parcurs frumos şi la turneul final. „Am crezut în noi, am ştiut că avem calităţile necesare unor rezultate deosebite, am dat tot ce am avut mai bun în fiecare meci şi am fost răsplătiţi pe măsură. Acum, toţi suntem concentraţi pe meciurile din grupă şi vrem să jucăm chiar mai bine decât am făcut-o împotriva ruşilor“, a declarat Dedic. Algerienii îşi pun şi ei mari speranţe în acest meci de debut, de altfel singurul în care, conform calculelor hîrtiei, pot avea şanse egale la un rezultat pozitiv. „În fotbal nu poţi ştii niciodată dinainte ce se poate întâmpla în timpul unui meci. Vom face tot posibilul să învingem în primul joc împotriva Sloveniei. Primul joc este foarte, foarte important, dacă putem câştiga va fi mai bine pentru noi. Slovenia are însă o echipă bună“ consideră mijlocaşul algerian Hassan Yebda.

Formaţiile probabile - Algeria (antrenor Rabah Saadane): Gaouaoui - Bougherra, Belhadj, Yahia, Mesbah - Lacen, Boudebouz, Ziani, Yebda - Ghezzal, Djebbour; Slovenia (antrenor Matjaz Kek): S. Handanovic - Brecko, Suler, Cesar, Jokic - Coren, Birsa, Kirm, Radosavljevic - Dedic, Novakovic. Arbitri: Carlos Alberto Batres (Guatemala) - Leonel Leal (Costa Rica) şi Carlos Pastrana (Honduras), rezervă: Peter O’Leary (Noua Zeelandă).