Duelul germano-italian, dramatic până la ultima lovitură de departajare

Partida dintre Germania și Italia, scor 1-1 (M. Özil 65 / Bonucci 78-pen.) - după prelungiri, 6-5 la loviturile de departajare, al treilea sfert de finală de la EURO 2016, care s-a desfășurat sâmbătă noapte, la Bordeaux, a adus calificarea nemților în penultimul act al turneului final al Campionatului European de fotbal din Franța. Joachim Löw, selecţionerul reprezentativei Germaniei, a declarat, după calificarea echipei sale în semifinale, că a fost un meci dramatic, până la ultima lovitură de departajare. Löw a explicat la finalul partidei, pentru site-ul oficial al UEFA, şi deciziile tactice luate pentru a contracara jocul italienilor: „Am experimentat ceva similar la meciul cu Argentina de la Campionatul Mondial din 2006. A fost un meci tactic, de nivel înalt de partea ambelor echipe. Dar noi am fost mai buni. Am fost puţin ghinionişti să primim gol din penalty. Nu cred că Italia ar fi înscris dintr-o acţiune de joc. Am vorbit în privinţa unei apărări cu trei fundaşi centrali. Era necesar să schimb puţin echipa. Italia este o echipă cu stil diferit faţă de Slovacia. Au jucat cu doi atacanţi de careu şi doi jucători de bandă care evoluează foarte avansaţi. Era periculos să-i confruntăm patru la patru. Stilul lor de joc este de pe benzi către centru, cu lansări în adâncime. Este uşor previzibil, dar o fac foarte bine. Imediat după ce am văzut meciul Italia - Spania, primul meu gând a fost să schimb tactica. Imediat după Campionatul Mondial, a fost clar pentru mine că trebuie să ne extindem opţiunile şi să nu avem aceeaşi tactică mereu, pentru că am fi dejucaţi prea uşor. Am exersat şi am jucat cu trei oameni în apărare de mai multe ori, în martie împotriva Italiei, de exemplu. Nu s-a resimţit ca o schimbare radicală pentru echipă. Nu am avut nicio influenţă la loviturile de departajare. Fiecare jucător trebuie să ia decizia potrivită pentru el. Primii cinci executanţi au fost stabiliţi imediat. Dar a fost excepţional faptul că tineri precum Kimmich şi Hector şi-au menţinut calmul la acest nivel. Franţa este favorită clară cu Islanda, joacă acasă şi are excepţionale calităţi individuale. Islanda este surpriza acestui turneu, este bine organizată în apărare, dar cred că Franţa se va califica dacă va juca bine”.

Manuel Neuer, portarul Germaniei, desemnat omul meciului cu Italia, a declarat după meci: „Nu am experimentat niciodată loviturile de departajare în asemenea fel. Majoritatea italienilor au vrut să tragă pe centrul porţii. Golul pe care l-am primit în timp regulamentar a fost un ghinion şi cred că am fost echipa mai bună. A fost un moment special, încărcat de dramatism. A fost un duel al nervilor. M-am pregătit pentru penalty-uri, dar niciunul dintre jucătorii italieni nu a executat aşa cum o face de obicei”.

FOTBALUL ÎŢI POATE OFERI MULTĂ SATISFACŢIE, DAR ŞI AMĂRĂCIUNE

Antonio Conte, selecţionerul naţionalei de fotbal a Italiei, a declarat după eliminarea echipei sale în sferturile de finală ale EURO 2016 că dezamăgirea în vestiar a fost uriaşă, întrucât jucătorii săi credeau în visul de a câştiga trofeul. „Faptul că echipa campioană mondială şi-a schimbat stilul de joc pentru a ne înfrunta este o dovadă că suntem respectaţi foarte mult. A fost un meci greu, bărbătesc în toate privinţele. Îmi pare rău că părăsim competiţia în urma loteriei penalty-urilor, dar Germania este o echipă foarte puternică, cea mai bună din lume. Am crezut că ne putem califica şi dezamăgirea în vestiar a fost uriaşă la capătul jocului. Credeam cu toţii în acest vis şi am încercat să ne agăţăm cu unghiile, dinţii, cu orice. Când dai totul, nimeni nu te poate critica şi cred că lumea conştientizează asta. Ştim că fotbalul îţi poate oferi multă satisfacţie, dar şi amărăciune”, a declarat Conte la finalul meciului, pentru site-ul oficial al UEFA.

Antonio Conte va părăsi naţionala pentru a antrena în Premier League, pe Chelsea Londra. „Jucătorii vor rămâne în inima mea. Aceşti doi ani au fost fantastici şi nu voi conteni să le mulţumesc celor 23 de fotbalişti, staff-ului, tuturor celor din jur. A fost o familie magică aici şi îmi pare rău că totul se încheie azi. Decizia de a părăsi echipa naţională a fost luată din timp şi nu neg faptul că au fost momente în care aş fi vrut să am oportunitatea de a continua aici. Am lăsat o urmă de neșters care sper că poate duce la succes, mai ales că pentru unii dintre jucători a fost primul turneu final și pot crește. Sunt foarte optimist în privinţa fotbalului italian”, a adăugat selecţionerul italian.

Marco Parolo, mijlocaş italian, a declarat după meciul cu Germania: „Am făcut tot ce am putut azi, am dat totul. Am fi putut să câştigăm, mai ales la loviturile de departajare, îmi pare rău. De data asta, Germania a câştigat loteria. Dar am avut în faţă campionii mondiali şi asta demonstrează că suntem o echipă puternică, cu caracter, unitate de grup şi talente individuale. Suntem dezamăgiţi, dar trebuie să privim înainte cu mândrie, am realizat multe”.

