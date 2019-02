Duelul Halep - Serena Williams va avea loc luni, la Australian Open

Confruntarea dintre liderul ierarhiei mondiale din circuitul feminin, Simona Halep, principala favorită la câştigarea primului turneu de Grand Slam al anului, şi americanca Serena Williams (locul 16 WTA şi cap de serie numărul 16), fostă ocupanta a primei poziţii WTA, este capul de afiş al optimilor de finală la Australian Open. Această întâlnire va avea loc luni, iar partida va fi una foarte importantă pentru tenismena constănţeană, care trebuie să demonstreze că merită să-şi păstreze locul 1 WTA, deţinut 64 de săptămâni. Şi mai ales să-i arate antrenorului americancei, Patrick Mouratoglou, care spunea că nu ştie cine este numărul unu mondial, că nu... vrea să ştie cine se află pe prima poziţie a clasamentului WTA.

După succesul de sâmbătă, din turul al treilea de la Melbourne, scor 6-2, 6-3, obţinut la capătul unei evoluţii foarte bune, Simona Halep a declarat, după meci, la interviul acordat pentru Eurosport, că este mulţumită de prestaţia sa, iar disputele cu surorile Williams reprezintă mari provocări: „Am jucat cel mai bun tenis de până acum, în acest an. Sunt foarte bucuroasă de modul în care am jucat. Este o mare provocare să joci împotriva surorilor Williams, aşa că am fost super-motivată, azi. M-am bucurat mult de atmosferă, vă mulţumesc tuturor că aţi venit şi aţi fost atât de drăguţi cu mine. Acum vreau să mă bucur de acest moment, mă bucur de această situaţie şi dau tot ce pot la fiecare meci”. Referitor la mult aşteptatul duel cu Serena Williams, din optimile de finală, Halep a spus: „Trebuie să mă bucur de joc, să dau tot ceea ce am mai bun. Nu am ce să pierd, pentru că joc împotriva unei mari campioane. Va fi o provocare mai mare, dar sunt pregătită să-i fac faţă”.