Duelul revelaţiilor

Performera primelor două runde din Grupa F, Paraguay, nu a obţinut încă biletele pentru optimi, având nevoie de cel puţin un egal în disputa cu Noua Zeelandă. Sud-americanii nu au pornit încă fiesta, mărturisind că ţintesc încă trei puncte, pentru a termina pe primul loc în clasament, ceea ce le-ar aduce un adversar mai slab în faza următoare a competiţiei. „Suntem fericiţi că am ajuns pe primul loc, dar nu am făcut încă pasul decisiv, care ne-ar asigura calificarea în optimi. Nu facem calcule, ci ne-am propus să intrăm pe teren doar cu gândul la victorie. Obiectivul nostru este să încheiem pe primul loc în grupă. Noua Zeelandă este o echipă puternică, care a reuşit două partide excelente şi nu trebuie priviţi de sus”, a spus fundaşul Carlos Bonet. În schimb, neo-zeelandezii, marea surpriză a Mondialului african, visează să dea o ultimă lovitură şi să smulgă o victorie, care i-ar duce în optimi. „Nimeni nu ar fi crezut că vom avea şanse de calificare înaintea ultimului joc din grupă, dar noi toţi am ştiut că nu vom pierde toate cele trei meciuri. Ştiam că suntem o echipă cu un potenţial bun şi ne bucurăm că am reuşit să le arătăm acest lucru şi celorlalţi. Cine ştie, poate trecem de Paraguay şi mergem în optimi”, a declarat Andy Barron. Pentru neo-zeelandezi, care au câştigat primele puncte la un turneu final chiar în Africa de Sud, ieşirea din grupă ar reprezenta un pas uriaş în campania de popularizare a fotbalului în această ţară din emisfera sudică. „Totul este posibil şi noi ne-am descurcat bine pentru o echipă despre care unii spuneau că nu va face nimic la această ediţie a Campionatului Mondial”, a adăugat antrenorul Ricki Herbert.

Formaţiile probabile - Paraguay (antrenor Gerardo Martino): Villar - Bonet, Alcaraz, Da Silva, Morel - Vera, V. Caceres, Riveros - Valdez, Santa Cruz, Barrios; Noua Zeelandă (antrenor Ricki Herbert): Paston - Reid, Nelsen, Vicelich, T. Smith - Bertos, Elliot, Lochhead - Killen, Fallon - Smeltz; Arbitri: Yuichi Nishimura (Japonia) - Toru Sagara (Japonia) şi Hae Sang Jeong (Coreea de Sud). Rezervă: Koman Coulibaly (Mali).