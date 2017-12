Dueluri spectaculoase în optimi, la Trofeul “Telegraf”

10:26:09 / 28 Februarie 2014

Capi de serie

Urmarind ceva mai mult,in lipsa fotbalului mare,acest turneu,am constatat ca alcatuirea grupelor implica foarte mult hazard,ceeace duce la stabilirea unor grupe puternice si altele mai modeste. Le propun organizatorilor ca pe viitor sa se faca o ierarhie a echipelor pe baza comportarii lor la ultimele3-4 sau 5 editii anterioare. Un ex ar fi o adunare a punctelor obtinute in total in acele editii cu eventuale bonificatii la calificarile in meciuri eliminatorii. S-ar evita situatia din grupa in care Real a iesit pe locul 4 in urma infrangerii la un singur gol in ultimul meci,cand o victorie ar fi clasat-o pe primul loc