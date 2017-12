“Duet” la Unicredit Ţiriac Bank

Portofoliul Unicredit Ţiriac Bank are un nou produs de economisire, denumit Duet, format dintr-un depozit cu dobîndă ridicată şi un plasament într-unul dintre fondurile de investiţii administrate de Pioneer Asset Management. Suma minimă necesară unei astfel de investiţii este de 5.000 lei sau 1.500 euro, urmînd să se împartă în mod egal între depozitul constituit la bancă şi fondul de investiţii. Depozitul asimilat se constituie pe o perioadă de trei luni, fără prelungire automată şi fără capitalizarea dobînzii şi generează o dobîndă fixă de 10% pe an pentru lei şi 8% pe an pentru euro. Produsul are ataşat un număr de patru fonduri, cu grade diferite de risc. Astfel, fondurile Stabilo şi Pioneer Europa Obligaţiuni (denominat în euro) se adresează cu precădere investitorilor cu un profil conservator. Integro este un fond echilibrat destinat investitorilor cu un profil de risc moderat, cu plasamente atît în acţiuni (mai riscante şi instabile), cît şi în obligaţiuni, titluri de stat (mai stabile şi conservatoare). Fondul Pioneer Premio are cel mai ridicat grad de risc, oferind totodată cel mai mare nivel de profit investiţiilor.