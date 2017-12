Duet între Johnny Depp şi Marilyn Manson

Actorul american Johnny Depp şi Marilyn Manson au înregistrat împreună un cover al piesei ”You\'re So Vain”, lansată în 1972 de Carly Simon, care va fi inclus pe următorul material discografic al rockerului american. Melodia va fi lansată pe 30 aprilie. Deşi pare puţin ciudat ca un star de la Hollywood să colaboreze cu un star al muzicii goth, Johnny Depp şi Marilyn Manson au multe lucruri în comun. Cei doi sunt buni prieteni de foarte mulţi ani sau cel puţin după ce cântecul lui Marilyn Manson intitulat ”The Nobodies” a apărut pe coloana sonoră a filmului lui Johnny Depp, din 2001, ”From Hell”, despre criminalul britanic Jack Spintecătorul.

Johnny Depp l-a invitat pe rockerul american, celebru pentru ţinutele sale şocante, la premiera primului său film din seria ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, organizată la Disneyland, în 2006, spre disperarea multor părinţi care şi-au adus copiii la acest eveniment. Cei doi artişti excentrici au colaborat de această dată la un duet, înregistrând un cover după hitul din 1972 al cântăreţei Carly Simon, intitulat ”You\'re So Vain”, un cântec despre care s-a spus că a fost compus ca o ironie la adresa actorului Warren Beatty. Duetul va fi inclus pe cel de-al optulea album de studio al rockerului Marilyn Manson, intitulat ”Born Villain”, ce va fi lansat pe 30 aprilie.

Cel mai cunoscut rol jucat de Marilyn Manson a fost cel din pelicula ”The Lost Highway”, regizată de David Lynch. Unul dintre cele mai cunoscute cântece ale sale, ”The Beautiful People”, a făcut senzaţie în 1996, graţie videoclipului, ce a contribuit la includerea stilurilor alternativ şi metal în cultura pop. Johnny Depp are, la rândul său, o pregătire muzicală destul de solidă, cântând în adolescenţă la chitară, în trupa The Kids, în Florida. Deşi s-a mutat la Los Angeles pentru a-şi construi o carieră muzicală, Johnny Depp a început să joace în serialul de televiziune ”21 Jump Street” pentru a putea să îşi plătească facturile. Din când în când, actorul cântă şi în zilele noastre, alături de trupa sa, P şi a fost invitat recent să înregistreze o piesă cu Eddie Vedder.