Duffy, marea cîştigătoare la gala BRIT Awards

Cîntăreaţa de origine galeză Duffy a fost marea cîştigătoare la gala BRIT Awards, ce a avut loc, miercuri seară, la Londra, după ce a cîştigat trei trofee, inclusiv pentru cel mai bun album, pentru “Rockferry”. Aceste premii confirmă remarcabilul debut al lui Duffy, relativ necunoscută în urmă cu un an. “Rockferry” a fost cel mai bine vîndut album din Marea Britanie, în 2008, iar vînzările pe plan mondial se apropie de cinci milioane de unităţi.

Duffy, în vîrstă de 24 de ani, care a cîştigat un premiu Grammy în SUA, în urmă cu zece zile, a primit la gala de miercuri şi premiile BRIT pentru cea mai bună cîntăreaţă britanică şi cel mai bun debut. Atît Duffy, cît şi trupa Coldplay, care au interpretat piesa “Viva La Vida” la această gală, au primit cîte patru nominalizări. După ce a cîştigat trei premii Grammy, inclusiv pentru cel mai bun cîntec al anului, Coldplay, una dintre cele mai cunoscute trupe pop-rock britanice, a plecat de la gala BRIT Awards cu mîinile goale. Spectacolul a început cu trupa irlandeză U2, care a interpretat piesa “Get On Your Boots”, primul single de pe noul album, intitulat “No Line on the Horizon”. Printre momentele memorabile ale serii s-a numărat şi recitalul trupei Take That, care a interpretat piesa “Greatest Day” de pe o platformă în formă de OZN, în faţa unui public extaziat.

În privinţa celorlalte categorii, au fost consemnate cîteva surprize. Veterani ai stilului heavy metal, muzicienii de la Iron Maiden s-au impus în mod surprinzător la categoria cea mai bună trupă britanică live. Trupa americană Kings of Leon, ale cărei vînzări din Marea Britanie şi Australia le eclipsează pe cele din propria lor ţară, au fost ceilalţi mari cîştigători ai serii, deoarece au fost recompensaţi cu premiile BRIT pentru cea mai bună trupă internaţională şi cel mai bun album internaţional. Katy Perry a fost desemnată cea mai bună cîntăreaţă internaţională, iar compatriotul ei, starul hip-hop Kanye West a cîştigat premiul BRIT pentru cel mai bun cîntăreţ internaţional. Premiul pentru cel mai bun cîntăreţ britanic a revenit lui Paul Weller, iar trupa Girls Aloud a primit premiul publicului pentru cea mai bună piesă britanică, pentru “The Promise”, interpretată în cadrul galei. Florence & the Machine au primit premiul BRIT din partea criticilor, iar trupa Pet Shop Boys au primit premiul pentru extraordinara contribuţie adusă muzicii.