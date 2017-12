Dulciuri de casă pentru toate vârstele

OFERTĂ TENTANTĂ Dacă aţi apucat să vă burduşiţi cămările şi frigiderele cu produse agroalimentare de la Pavilionul Expoziţional Constanţa, a venit timpul să vă desfătaţi papilele gustative şi cu dulciurile preparate în casă după reţete tradiţionale. Astfel, gospodinele care nu au timp să prepare aceste dulciuri pentru prichindeii lor au ca alternativă Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean, de la Pavilionul Expoziţional, de unde au posibilitatea să cumpere o gamă diversificată de dulciuri. Dar nu orice fel de prăjituri, ci dintre cele mai alese. De la simplele specialităţi din miere la cozonaci, baclavale cu vişine, praline belgiene, prăjituri de casă sau torturi de marţipan. O prezenţă inedită la târg este cea a Georgetei Neagu, care a venit din Arad cu o gamă largă de prăjituri, pentru a-i încânta pe dobrogeni cu produsele ei delicioase. Aflată pentru a doua oară la Sărbătoarea Recoltei, Georgeta Neagu ne-a surprins şi de această dată cu o gamă diversă de prăjituri preparate în mod tradiţional şi care amintesc de gusturile copilăriei. „Prăjiturile mele sunt retro şi se găseau în toate casele din anii ’70. Am încercat să respect cât se poate de mult tradiţia, fără să folosesc ingrediente şi coloranţi artificiali”, a spus gospodina. Astfel, la standul ei putem găsi, printre multe altele, ciocolată de casă, bomboane fondante, caramele, turtă dulce, tarte cu ciocolată şi binecunoscutul salam de biscuiţi, care are un gust unic. În plus, Georgeta Neagu le oferă clienţilor târgului şi griliaj cu nucă, miere şi caramel. „Toate produsele noastre sunt „handmade“ şi sunt atât de bune încât invităm pe toată lumea să vină să deguste“, ne îmbie producătorul din Arad.

ORGANIZARE Aflată la a şasea ediţie, sărbătoarea de la Pavilionul Expoziţional este organizată în premieră de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) împreună cu entitatea similară din Tulcea. Dacă, iniţial, perioada de desfăşurare era între 27.09 - 06.10.2013, din cauza condiţiilor meteo de la începutul acestei săptămâni, organizatorii sărbătorii au hotărât, la solicitarea producătorilor, prelungirea evenimentului până în 13 octombrie. „Motivul principal este determinat de faptul că agricultorii nu pot intra în câmp pentru a culege produsele destinate comercializării”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Programul de vizitare este, zilnic, între orele 9.00 şi 20.00. Pentru Sărbătoarea Recoltei, RATC Constanţa prelungeşte traseele liniilor 40 şi 102 până la Pavilionul Expoziţional. Autobuzele vor opri în staţia special amenajată din faţa Pavilionului Expoziţional, pe sensul spre Centru.