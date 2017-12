Dulciuri şi fructe pentru copii din familii numeroase

Peste 150 de copii s-au bucurat, ieri, primind cadouri din partea ţărăniştilor constănţeni. Moş Crăciun i-a aşteptat, pe rând, pe fiecare dintre copiii prezenţi în sala mică a Casei de Cultură Constanţa, pentru a le oferi cadoul meritat. Multe fructe şi dulciuri au primit copiii care de-a lungul anului au dovedit că au fost cuminţi şi că merită să primească daruri din partea Moşului. Acţiunea a fost organizată, conform afirmaţiilor preşedintelui PNŢCD Constanţa, Tudorel Chesoi (aripa Vasile Lupu), la iniţiativa membrilor Comitetului judeţean al PNŢCD. „Vrem să le aducem celor mici un plus de bucurie de Moş Crăciun. Am adus aici copii din mai multe şcoli din Constanţa şi din judeţ, cei mai mulţi provenind din familii cu mulţi copii. De acum, vom putea să ne bucurăm şi noi de sărbători pentru că am făcut acest gest frumos“, a spus Chesoi.