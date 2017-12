DUMBRĂVENI - Bani la ciorap, pentru proiecte viitoare

Primăriile constănţene drămuiesc banii pe care îi mai au la bugetul local şi îşi stabilesc priorităţile înainte de a mai demara alte proiecte de infrastructură în localităţi. Acesta este şi cazul Primăriei Dumbrăveni, care, deşi ar mai putea demara şi alte proiecte pentru modernizarea celor două sate care formează unitatea administrativ-teritorială Dumbrăveni, pe lîngă cele care deja sînt în desfăşurare precum reabilitarea Căminului Cultural din Dumbrăveni şi reabilitarea drumurilor din comună, deocamdată aşteaptă să constate cum evoluează modul în care se pot accesa fondurile comunitare prin programele europene. „Mai avem nişte bani la buget, pentru proiecte în comună, în jur de 210 mii de lei, sumă provenită de la Consiliul Judeţean Constanţa, însă, deocamdată, nu le-am dat o destinaţie pentru că aşteptăm să vedem cum vom putea accesa, în continuare, banii europeni, apoi îi vom utiliza”, a declarat primarul din Dumbrăveni, Gheorghe Cenuşă. Edilul-şef al comunei, mai spune că este mulţumit de ceea ce a reuşit să realizeze într-un an de mandat. „Am reuşit, printre altele, să aducem 28 de calculatoare la şcoală, am reabilitat grădiniţa din Furnica, am reabilitat Primăria şi am amenajat o sală de conferinţe şi am cumpărat centrale termice pentru cele două biserici din comună”, a susţinut Cenuşă.