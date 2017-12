DUMBRĂVENI - Utilajele de iarnă, pregătite pentru intervenţii în judeţ

Chiar dacă deocamdată au fost neînsemnate cantitativ, ninsorile din ultimele zile au mobilizat pe Primăriile din judeţul Constanţa, care au intervenit fiecare pe drumurile de pe raza fiecărei localităţi pentru a preîntîmpina formarea poleiului ca urmare a temperaturilor sub zero grade. La Negru Vodă, primarul Ion Nicolin, spune că nu a întîmpinat probleme din cauza temperaturilor scăzute şi nu a fost nevoie de intervenţia prea multor maşini pe străzi pentru că ninsorile au fost răzleţe şi zăpada s-a aşternut în catităţi mai mari pe cîmpuri. „Avem combustibil solid suficient pentru a trece această iarnă, atît pentru toate unităţile de învăţămînt, pentru instituţiile din oraş cît şi pentru încălzirea Primăriei. Avem şi mai multe utilaje pentru a le trimite pe străzi în cazul în care iarna o să fie grea”, a declarat primarul, adăugînd că zăpada căzută în zona de nord a judeţului a fost mult mai multă. Şi la Dumbrăveni, primarul Gheorghe Cenuşă, a scos maşinile de iarnă pe străzi imediat după ce a dat primul îngheţ dar şi cînd a căzut prima ninsoare. „Imediat ce temperaturile au scăzut sub zero grade am şi început să presărăm cu material antiderapant pe străzi pentru a elimina riscul producerii unor accidente în comună”, a spus edilul, aflat la primul mandat în comuna Dumbrăveni. Nici Negru Vodă şi nici Dumbrăveni nu au încheiat contracte adiţionale cu Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri pentru că cei doi edilii spun că pot interveni fără niciun ajutor pe străzile din localităţile administrate.