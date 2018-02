Duminică, 18 februarie, Lăsatul Secului pentru Postul Paştelui!

Duminică, 18 februarie, creştin ortodocşii sărbătoresc Lăsatul Secului pentru Postul Paştelui; lăsatul Secului reprezintă o sărbatoare care marchează ultima zi când se mai poate mânca de dulce, mai exact brânză, lapte, ouă şi peşte. Potrivit calendarortodox.ro, este singurul post care are două Lăsatul Secului, el fiind cunoscut şi sub numele de Postul cel Mare. Primul Lăsatul Secului a fost duminică, 11 februarie, pentru carne, iar este duminică, 18 februarie, în Duminica Izgonirii din Rai a lui Adam. „În toate zonele rurale din ţară, Lăsatul Secului de Paşti joacă un rol extrem de important. Lăsata Secului de Paşti păstrează tradiţii specifice începutului unui an agrar, sărbătorit odată cu echinocţiul de primavară”, menţionează sursa citată. În multe localităţi din sudul tarii se păstrează obiceiul de Batere a halviţei. În cadrul acestei ceremonii participă şi copiii şi adolescenţii. Se obişnuieste ca gazda să lege o bucată de halviţă cu o sfoară şi începe să o plimbe prin faţa tinerilor, organizaţi în echipe de câte doi, având mâinile legate la spate. Fiecare copil încearcă să prindă bucata de halviţă cu gura. Majoritatea celor care participă la tradiţie ajung să se murdarească. Se spune că persoana care prinde halviţa în gură o primeşte drept recompensă.