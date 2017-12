Duminică începe şi Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică, la o zi după Liga a IV-a, este programată şi prima etapă a Campionatului Judeţean de fotbal. Şi această competiţie va avea sistem identic de desfăşurare ca în sezonul precedent, cu trei serii de câte 14 formaţii din care promovează doar prima clasată. În Seria Nord s-au produs cele mai multe schimbări faţă de sezonul trecut, pentru că nu mai puţin de cinci echipe s-au desfiinţat: SC Val Poarta Albă, Viitorul Tîrguşor şi Ştef Serv Seimeni s-au retras încă din timpul campionatului, iar Viitorul Vulturu şi Sport Club Horia au dispărut în vară. În locul lor au venit două retrogradate, Dunărea Ciobanu şi Viitorul Nisipari, două echipe nou înfiinţate, Steaua Speranţei Siliştea şi Marcon Star Medgidia, şi CSS Medgidia, mutată din Seria Sud. Din Seria Sud au mai plecat AS Carvăn, promovată în Liga a IV-a, AS Independenţa şi ELIF Fîntîna Mare, mutate în Seria Est. Au ajuns în Seria Sud Voinţa Siminoc şi Voinţa Valu lui Traian, mutate din Seria Nord (care anul trecut avea 16 echipe), plus două echipe noi: Danubius II Rasova şi Tineretul Valea Dacilor. De remarcat că Voinţa Siminoc, care a câştigat Seria Nord, a refuzat promovarea, din motive financiare! Seria Est a rămas fără CS Agigea şi CS II Eforie, ambele promovate în Liga a IV-a şi înlocuite de AS Independenţa şi ELIF Fîntîna Mare, din Seria Sud.

Iată programul meciurilor, care vor începe la ora 11.00 - SERIA NORD: Gloria Seimeni - Steaua Speranţei Siliştea; Viitorul Fîntînele - Pescăruşul Gîrliciu; Dunaris Topalu - Dunărea Ciobanu; Viteazu Sinoe Mihai Viteazu - Marcon Star Medgidia; CSS Medgidia - Recolta Nicolae Bălcescu; Pescarul Ghindăreşti - Sportul Tortoman. Meciul Viitorul Nisipari - Ulmetum Pantelimon a fost amânat. SERIA SUD: Dunărea Ostrov - Marmura Deleni; Viitorul Cobadin - CS II Peştera; CSM II Medgidia Valea Dacilor - AS Ciocîrlia; Progresul Dobromir - Inter Ion Corvin; Trophaeum Adamclisi - Voinţa Siminoc; Sacidava Aliman - Tineretul Valea Dacilor; Danubius II Rasova - Voinţa Valu lui Traian. SERIA EST: Sparta II Techirghiol - Luceafărul Amzacea; Viitorul Cerchezu - Unirea Topraisar; ELIF Fîntîna Mare - AS Independenţa; Fulgerul Chirnogeni - Vulturii Cazino Constanţa; CFR Constanţa - Viitorul Mereni; Gloria II Albeşti Cotu Văii - AS Bărăganu; Recolta Negru Vodă - Avîntul Comana.