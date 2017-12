Duminică, meci de bowling la Constanţa

La sfârşitul acestei săptămâni va debuta Divizia B la bowling, care în sezonul 2010-2011 va reuni la start şase echipe. Două sunt din Constanţa, Sport’s Palace-Lake View şi Imperial, trei din Bucureşti, IDM - B, North Star Split 2 şi Vinci 2, iar una este din Miercurea Ciuc. Se va juca fiecare cu fiecare, tur-retur, iar primele două clasate vor obţine promovarea în Divizia A, de unde retrogradează ultimele două echipe din totalul de opt. Formaţia Sport’s Palace, care îşi va disputa meciurile de campionat la noul centru de distracţii Lake View Center, inaugurat săptămâna trecută la Constanţa, are planuri mari pentru sezonul următor. „Am încercat să readucem la viaţă o echipă, Sport’s Palace, care se desfiinţase în vară, după ce retrogradase din Divizia A în campionatul trecut. Unii jucători au hotărât să plece, alţii au renunţat la activitatea competiţională. Conducerea clubului nu a dorit să mai ţină echipa, apoi am vrut noi să înfiinţăm alta, dar din motive de acte, de birocraţie, nu am reuşit să obţinem certificatul de identitate sportivă în timp util. În final, ne-am dus la ei şi le-am propus să ne cedeze două locuri în Consiliul de Administraţie şi să înscriem noi clubul în campionat, să aducem jucătorii pe care noi îi ştim şi vrem să facem performanţă cu ei. Am păstrat şi trei jucători care au jucat în sezonul trecut. Numele echipei îl vom schimba în Lake View, pentru că am beneficiat de această superofertă de sprijin din partea celor de aici şi îi vom reprezenta în campionat”, a declarat Ion Ioancea, multiplu campion naţional, care va fi unul dintre jucătorii echipei constănţene. Duminică, de la ora 11.00, în prima etapă a Diviziei B, Sport’s Palace va evolua pe pistele de la Lake View Center împotriva formaţiei bucureştene North Star Split 2.