Duminică seară se decid finalele la Trofeul „Telegraf”

09:56:53 / 25 Februarie 2018

Sunteti din ce in ce mai penibili

Bai maimutelor manipulate de Bety popo. Am si eu o nelamurire. Pt ce plm mai jucati, daca la un momentat va dati loviti? Aveti niste orgolii de tot rahatul si o mentalitate de amator de liga a 20 a. Ma repet, singurii care au stricat turneul sunteti voi, pt ca din cauza voastra eu stau in tribune acum. Daca tot aberati pe aici ca ii faceati praf pe aia sau pe ceilalti, de ce nu ati jucat? Demonstrati-va barbatia pe teren hapciupaliticilor, nu pe net sau in tribune! Sunteti cei mai penibili "fotbalisti" si nu exista asa ceva in toata lumea asta. Dar asa se intampla cand ajung in fotbalul de sala toti taranii si betivii. Sper din toata inima ca toate echipele care nu s-au prezentat sa nu mai aibe dreptul sa joace 2 ani la acest trofeu, daca tot stati cu regulamentul in gura(vi`l dau si pe al meu daca vreti). Organizatorii ar trebui sa ia atitudine si sa nu plece capul la acesti indivizi manipulati si care vin la fotbal pentru cu totul alte motive, decat ca sunt pasionati de acest sport sau ce conteaza! Sunteti de rasul lumii si sper sa nu va mai inscrieti niciodata, iar organizatorii sa permita jucatori din toata tara pt ca suporterii vor umple sala si vor face spectacol. Un lucru sigur va spun, chiar daca suporterii si oamenii ma cer in teren, iar cand intru e o incantare pt toata lumea pt ca dau clasa si fac legea, iar pt mine ceilalti sunt doar niste jaloane, dar eu la acest turneu nu ma mai prezint, indiferent de cati bani s-ar da. Nici daca primesc prime de joc sau premii zilnice nu voi mai juca! Imi cer scuze eu pt ei, imi cer scuze ca acest turneu de majorete a ajuns cum a ajuns din cauza lor. Pt ca am coloana vertebrata si respect spectatorii. Cat despre Guliul si altii despre care voi vorbiti urat sa stiti ca acesti oamenii nu merita statuie pt ca ar fi prea putin, ci merita icoane cu chipurile lor. Merita tot binele, respectul si toate laudele de pe platena pt ce au facut pt Romania si Europa! Va multumesc ca existati! FINALA ACESTUI AN VA FI STORE - SAGEATA. Restul e cabaret (adica fetite cu fustite care isi arata respectul(curul) spectatorilor care au venit sa ii vada). Pt fanii mei o ultima fraza(stiti voi cine e seful): Duma dara cimbo tei, lupa lula hai pe ei, din papare dealapune simpamentul del stapan, iar derbeaua celor bada care dula trupa mult, are tanta dobo bara dina talpa dromadeu! SA FITI IUBITI!