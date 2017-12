Dunărea a rupt linia de apărare la Gârliciu

Liniştea locuitorilor comunei Gârliciu a fost perturbată sâmbătă după-amiază de sirena care anunţa ruperea digului de protecţie ce separa matca localităţii de Dunăre. Digul de protecţie aparţine Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF), filiala judeţeană Constanţa. Cantonierul din comuna Gârliciu, Nicolae Voinea, a declarat că nimeni nu se aştepta ca digul să cedeze acolo unde acum s-a format o spărtură de zeci de metri. „În urmă cu câteva zile am lucrat la consolidarea digului în câteva zone unde apa se apropia să treacă peste dig. Eram în patrulare să verific zonele unde se efectuase consolidarea. Când m-am întors la canton, în spatele meu am auzit o bubuitură puternică. În momentul acela am văzut cum Dunărea începe să inunde terenurile agricole. Am dus imediat oile pe un alt dig care face legătura cu marginea comunei, iar porcii şi calul pe digul celălalt, unde sunt izolaţi. Pe urmă am luat-o la fugă spre sat, pentru a-l anunţa pe primar”, a declarat cantonierul. Imediat după pornirea sirenei, 250 de localnici s-au deplasat pe malul digului, unde au început să lucreze la consolidarea unei alte părţi a digului ANIF, pentru a proteja alte terenuri agricole. Dunărea a continuat să sape la baza digului, astfel că, în scurt timp, spărtura a atins o lungime de aproximativ 70 de metri. Locuitorii comunei Gârliciu şi reprezentanţii autorităţilor nu au putut decât să privească neputincioşi cum toată munca investită în culturile agricole s-a dus, la propriu, pe apa sâmbetei. Oamenii din comună sunt nemulţumiţi de modul cum autorităţile statului au tratat problema acestui dig. „Ceea ce s-a întâmplat acum este dovada indiferenţei autorităţilor statului. Celor de la ANIF le-am spus de foarte multe ori că un om la 10 kilometri de dig nu este suficient. Toate lucrările care s-au efectuat au fost făcute de mântuială, doar pentru a umple buzunarele firmelor agreate de conducerea ANIF. Tatăl meu a lucrat toată viaţa cantonier. Când s-a făcut acest dig, pe vremea comuniştilor, se dădea o foarte mare atenţie liniei de apărare. Erau astupate galeriile făcut de animale, se efectuau în fiecare an lucrări de înălţare a digului. Erau mulţi angajaţi care supravegheau în permanenţă acest dig. Acum este bătaie de joc! Cantonierul nu are materialele necesare şi nu poate supraveghea de unul singur 10 kilometri de dig. Tot ce este acum acoperit de apă era grânarul satului. Erau culturi foarte bune, care asigurau traiul oamenilor din comună. Acum stăm şi privim cum toată munca noastră este luată de apă”, a spus Mitică Ilie, locuitor din Gârliciu. Primarul comunei, Constantin Cinpoiaşu, a declarat că, în prezent, nimeni nu poate face nimic. „Am discutat cu toţi specialiştii care au fost prezenţi la faţa locului. Despre astuparea spărturii nici nu se poate discuta, pentru că viteza apei este prea mare. Toţi au spus că apa se va opri în momentul în care va ajunge la acelaşi nivel cu Dunărea”, a declarat Cinpoiaşu. Primarul a precizat că sâmbătă s-a lucrat continuu la ridicarea unui dig la o distanţă de trei kilometri de comună, dig finalizat duminică dimineaţă şi care protejează drumul judeţean de viitură, drum care, dacă ar fi ocupat de apă, ar izola satele din zona Gârliciu de celelalte localităţi ale judeţului Constanţa. Duminică, autorităţile au continuat să supravegheze înaintarea fatidică a apei spre sate.

Pentru a preveni eventuale accidente, primarul comunei Gârliciu a dispus evacuarea a două locuinţe. „Cele 7 persoane evacuate stau fie la rude, fie la căminul cultural. Având în vedere că apa nu se va opri până nu va ajunge la acelaşi nivel cu Dunărea, cele două case riscă să fie inundate, iar alte două locuinţe, cu 8 locatari, ar urma să suporte procedurile de evacuare dacă situaţia se înrăutăţeşte. Am luat deja măsura protejării acestora prin consolidarea exterioară cu folie şi saci cu pământ”, a spus Cinpoiaşu. Apele ce trec prin spărtura produsă în digul ANIF vor inunda şi terenurile agricole din localitatea Ciobanu. Primarul comunei, Ioan Suciu, a declarat că apa va ajunge la Ciobanu abia astăzi. „Am luat deja măsura preventivă de evacuare a 50 de persoane din 16 locuinţe. Am protejat toate locuinţele predispuse inundării cu folie şi saci cu pământ. Noi sperăm ca apa să nu ajungă în casele oamenilor”, a spus primarul. Potrivit datelor oferite de cei doi primari din Gârliciu şi Ciobanu, în urma spargerii digului ANIF au fost inundate 5.000 de hectare de teren agricol. Specialiştii spun că principala problemă rămâne presiunea apelor Dunării asupra digurilor de apărare, care se va menţine o lungă perioadă.