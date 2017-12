Dunărea Ciobanu pierde teren în Campionatul Judeţean de fotbal

Deşi se afla în urmărirea liderului la startul returului, Dunărea Ciobanu a obţinut un singur punct în ultimele trei etape derulate din Campionatul Judeţean de fotbal şi este în pericol să piardă şi poziţia a doua, ocupată acum de Ştef Serv Seimeni. De altfel, Dacia Mircea Vodă şi Peştera Dobrogei Peştera au avansuri confortabile în clasament, doar în Seria Est existînd un grup de echipe care se bat pentru promovarea directă. Şi pentru că nu trebuia să lipsească şi o agresare a unui arbitru în această rundă, ea s-a produs la duelul “sateliţilor” din Techirghiol şi Cobadin, culmea!, două echipe care nu au drept de promovare astfel că, teoretic, joacă doar de plăcere. Poate că tot de “plăcere” unul dintre componenţii echipei din Cobadin, Laurenţiu Ogoreanu, l-a lovit în min. 80, cu pumnul şi cu piciorul, pe arbitrul Adrian Stîngă! Norocul arbitrului a fost că au intervenit asistenţii şi au calmat spiritele, pentru că în preajmă se aflau Marian şi Petre Gîscă, care l-au înjurat pe Stîngă, iar după meci, la vestiare, M. Gîscă l-a ameninţat cu bătaia. Arbitrul a decis să ducă meciul pînă la sfîrşit, gazdele cîştigînd cu 3-2.

Iată rezultatele înregistrate în etapa a 19-a în Seriile Est şi Nord, respectiv a 18-a în Seria Sud - SERIA EST: Avîntul Comana - Fulgerul Chirnogeni 4-1 (M. Hrab 12, Tîrnă 23, I. Cristea 35, 40 - Vişan 56); AS Bărăganu - CFR Constanţa 1-3 (Roşoagă 7 - S. Voicu 12, 66, C. Dumitru 90); Viitorul Cerchezu - Aurora II 23 August 0-2 (Luchici 36, 62); AS Independenţa - Voinţa lui Valu Traian 0-1 (Papuc 80); Viitorul Mereni - Unirea Topraisar 1-1 (Nedelcu 10 - I. Ionescu 76); Sparta II Techirghiol - Viitorul II Cobadin 3-2 (Chifoi 55, Gh. Hrib 77, Pavlicu 87 - Preoteasa 17, M. Gîscă 41); Recolta Negru Vodă - AS Ciocîrlia 5-2 (Cupeş 12, Ciortan 42, D. Barbu 62, 77, 79 - Encică 10, 33); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Luceafărul Amzacea 1-2 (Tudose 57 - Oancea 55, A. Dragomir 69). Clasament: 1. Techirghiol II 43p; 2. Valu lui Traian 42p; 3. Comana 39p; 4. Amzacea 36p; 5. Cobadin II 36p; 6. CFR 33p; 7. 23 August II 33p; 8. Negru Vodă 33p; 9. Topraisar 32p; 10. Chirnogeni 27p; 11. Mereni 26p; 12. Independenţa 21p; 13. Ciocîrlia 18p; 14. Valea Dacilor 14p; 15. Bărăganu 4p; 16. Cerchezu 1p.

SERIA NORD: Dunaris Topalu - Pescăruşul Gîrliciu 2-0 (V. Stan 21, G. Ion 68); Gloria Seimeni - CSS Medgidia 4-1 (Vîlsan 8, G. Rusu 25, V. Stoian 53, I. Ilie 85 - Hanu 80); Viitorul Tîrguşor - Dunărea Ciobanu 4-1 (L. Moraru 2, A. Rotaru 55, 58, 90 - P. Barbu 87); Pescarul Ghindăreşti - Ulmetum Pantelimon 1-6 (C. Damian 40 - Anani 40-autogol, Oancea 55, Cucu 57, 65, 86, Iahor 75-autogol); Steaua Dorobanţu - Sport Club Horia 2-3 (Poliac 44, Oborogeanu 79 - C. Cristea 36, Moise 77, 90); Dacia Mircea Vodă - Sportul Tortomanu 2-0 (Eftimie 12, 85); Voinţa Siminoc - Viitorul Fîntînele 4-1 (Pascal 50, 55, Vălimăreanu 61, M. Turcu 87 - I. Ioniţă 43); Viitorul Vulturu - Ştef Serv Seimeni 0-2 (E. Toma 56, Cosmagă 65). Clasament: 1. Mircea Vodă 52p; 2. Ştef Serv Seimeni 42p; 3. Ciobanu 41p; 4. Siminoc 39p (18j); 5. Gîrliciu 33p; 6. Tortomanu 33p; 7. Pantelimon 30p (18j); 8. Topalu 29p; 9. Gloria Seimeni 28p (18j); 10. Fîntînele 25p; 11. Horia 24p (18j); 12. CSS Medgidia 17p; 13. Ghindăreşti 17p; 14. Tîrguşor 16p; 15. Dorobanţu 6p; 16. Vulturu 5p.

SERIA SUD: Inter Ion Corvin - Trophaeum Adamclisi 3-2 (Covaciu 19, Eniu 24, Caracostea 61 - I. Păun 34, Neaga 77); Sacidava Aliman - Peştera Dobrogei Peştera 2-3 (I. Constantin 37, D. Sivriu 68 - David 21, E. Anuţă 34, Piron 45); Progresul Dobromir - Marmura Deleni 5-1 (Selim Ismail 11, Ibram 43, S. Arif 65, 75, M. Petre 80 - Toderică 14); Sport Prim Oltina - Dunărea II Ostrov 4-1 (G. Plăcintă 4, 40, 69, 90 - Cr. Cotabiţă 56). Clasament: 1. Peştera 44p; 2. Ostrov II 39p; 3. Oltina 32p (17j); 4. Adamclisi 23p; 5. Ion Corvin 22p (17j); 6. Deleni 15p; 7. Aliman 14p; 8. Dobromir 11p.