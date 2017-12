Duo-ul Harry Tavitian - Csrey Csaba, la Istanbul

Apreciatul pianist constănţean Harry Tavitian va concerta la Istanbul, alături de prietenul şi colegul său de scenă, percuţionistul sătmărean Cserey Csaba. Evenimentul, organizat cu sprijinul Institutului Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul, are loc mâine, de la ora 22.00, în prestigiosul club Ghetto. „Pentru mine este a doua prezenţă în Istanbul. Prima oară am fost în 1996, la invitaţia bunului meu prieten, percuţionistul turc Okay Temiz, ca membru al ‚Black Sea Orchestra’ - o formaţie de 11 muzicieni din ţări din jurul Mării Negre. De această dată, merg în formula de duo cu percuţionistul Cserey Csaba şi sper ca muzica noastră să fie primită cu tot atâta căldură ca şi în concertele din România, Ungaria, Germania sau Belgia”, a declarat Harry Tavitian.

Harry Tavitian s-a născut la Constanţa, din părinţi armeni şi s-a dedicat studiului pianului clasic de la vârsta de şase ani. Absolvent al Academiei de Muzică din Bucureşti, artistul a jucat un rol activ în fenomenul care a dus la apariţia şcolilor naţionale de jazz din estul Europei, în ciuda izolării politice a României din anii comunismului. Stilul său, născut din sinteza între free-jazz şi tradiţia spaţiului spiritual căruia îi aparţine, este unic, rădăcinile sale armeneşti fiind evidente în muzica pe care o compune şi o promovează în ţară şi peste hotare.

Percuţionistul Cserey Csaba s-a născut la Gheorghieni, în 1958. Autodidact, acesta a început să cânte rock progresiv în anii ’70. Din 1989, Cserey Csaba s-a stabilit în Satu Mare, unde a pus bazele formaţiilor Mistic şi Trio Ra.