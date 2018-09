După 20 de ani, la Colegiul Militar de Marină a sunat primul clopoțel

După două decenii în care învățământul liceal militar a lipsit cu desăvârșire din peisajul constănțean, Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa și-a redeschis porțile. Vizibil emoționați, dar foarte disciplinați, cei 203 elevi (120 de elevi de clasa a IX-a, 36 de elevi de clasa a X-a, 47 de elevi de clasa a XI-a), care au ales să îmbrace uniforma de licean militar, au participat la festivitățile dedicate începerii noului an școlar. Nu le-a fost ușor, dar în ciuda emoțiilor vizibile și greutăților întâmpinate din cauza eforturilor de adaptare la noul statut, tinerii liceeni militari s-au descurcat de minune pe tot parcursul ceremoniilor. Desigur, nu ar fi putut fără dorința, ambiția și disciplina pe care le-au demonstrat încă din perioada examenelor de admitere. „De când eram mic m-a fascinat acest domeniu. Când am aflat că se fac înscrieri pentru admiterea la Colegiul Militar, am decis să îmi încerc norocul. Din fericire, am luat, iar acum mă bucur că sunt aici, deși recunosc că îmi este greu să mă adaptez. Familia m-a susținut în toate deciziile, iar acest lucru m-a ajutat enorm”, ne-a declarat Andrei, unul dintre tinerii liceeni care tocmai au intrat în clasa a IX-a a Colegiului Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”.

INSTITUȚIE CU TRADIȚIE

Colegiul preia tradiţiile Liceului Militar „Alexandru Ioan Cuza”, continuatorul Şcolii Copiilor de Marină, înfiinţată prin Înaltul Decret nr. 2408 din 3 octombrie 1881, la Galaţi. În septembrie 1973, Liceul Industrial de Marină din Constanţa, subordonat Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, a trecut în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi s-a transformat în Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, cu profil industrial. De atunci și până în 1998, 4.000 de elevi au absolvit această instituție de renume a Constanței, din care 3.600 au fost admiși în instituțiile militare superioare. Conform tradiției, toți elevii au rostit legământul: „Mă leg să învăţ carte, să-mi oţelesc braţul și inima, spre a sluji cu destoinicie patria și Armata României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”. La eveniment a participat și ministrul Apărării, Mihai Fifor. „Vă mărturisesc că întotdeauna mi-am dorit să fiu elev al acestui liceu şi în urmă cu foarte mulţi ani, am vrut să vin să dau admiterea la acest liceu. Din păcate, nu s-a putut la vremea respectivă. Iată că mă bucur să fiu parte al acestui eveniment atât de impresionant. Redeschidem după 20 de ani, şi nu în orice an. Spunea cineva că este o coincidenţă, poate nu doar o coincidenţă, fiind an Centenar. Este o zi extrem de importantă, nu doar pentru Armata României şi pentru sistemul de învăţământ militar, dar cred că pentru toată comunitatea. În vremuri în care tot mai greu se construieşte, reuşim printr-un efort al Armatei României şi al autorităţiilor publice locale, reuşim să redeschidem o şcoală prestigioasă, punând în felul acesta bazele formării viitorilor ofiţeri de marină din Armata României şi nu numai”, a spus ministrul.