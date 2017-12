După 21 de ani...

Încă şi acum, după mai bine de două decenii de libertate, oricât de controversată ar fi ea în clipa de faţă, în epoca Băsescu, mă tulbură fiecare amintire sau evocare a evenimentelor din 21-22 decembrie 1989! Nici până astăzi, eroii Revoluţiei noastre nu par să-şi fi aflat liniştea de veci, iar noi, cei vii, beneficiarii sacrificiului lor, nu avem sentimentul că trăim împăcaţi cu soarta...

În tot acest lung răstimp, în care ne-am făcut iluzii că democraţia românească se va consolida, s-au petrecut tot felul de evenimente bune sau rele, amestecate într-un dozaj aleatoriu. Am avut mineriade, am apucat întoarcerea Regelui Mihai acasă, am fost martorii formării unor noi clase sociale şi apariţiei unor români din ce în ce mai bogaţi, în devălmăşie cu apariţia noilor săraci, am început să mâncăm altfel, să ne îmbrăcăm diferit, unii dintre noi să-şi facă vacanţe la care nici nu visau vreodată, am trăit condamnarea oficială a comunismului şi, nu în ultimul rând, experimentăm acum chiar şi o criză capitalistă, dublând, în cazul României, latura economică a fenomenului cu cea politică... Deci, am avut aproape de toate în aceşti 21 de ani! Şi totuşi, de ce oare, mulţi dintre noi, românii de rând, avem sentimentul unei neîmpliniri, trăim cu senzaţia că ar lipsi ceva?!

Personal, dacă îmi permiteţi luxul unei asemenea prezumţii, cred că istoria, deşi ne-a eliberat din coşmarul \"epocii de aur\", schimbându-ne viaţa tuturor, indiferent dacă în rău sau bine, de la un caz particular la altul, nu a făcut şi dreptate deplină, în mod egal... Dar istoria nu este \"pseudonimul\" lui Dumnezeu, pentru că o scriu oamenii, chiar prin faptele lor! Altfel spus, tot noi am greşit şi tot noi încă mai putem îndrepta lucrurile... Pace vouă, martirii noştri! Singurul fel în care vă arătăm recunoştinţa noastră este acela că nu veţi fi uitaţi niciodată... Vă mulţumim cu mâna pe inimă!