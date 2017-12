După 72 ani, velierul Jadran revine în portul Constanţa!

Nava şcoală Jadran, „bijuteria” Forţelor Navale din Muntenegru, a acostat ieri în dana 0 a portului militar Constanţa. Ţinuta aristocrată a velierului poate fi admirată exact pe locul bricului românesc „Mircea”, care în aceste zile se află tot într-un marş internaţional de instrucţie, însă peste Atlantic. La bordul velierului sub pavilion Muntenegru se află 53 de membri ai echipajului şi 23 de cadeţi, ofiţeri şi subofiţeri, printre care: cinci albanezi, patru sîrbi, un sloven şi doi greci. Din portul Constanţa, acestora li se vor alătura un cadet italian, un student al Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn” şi un elev de la Şcoala de Maiştri de Marină „Am. Ion Murgescu” care vor urma un stagiu de două săptămîni la bordul lui Jadran. „Nava şcoală Jadran va face o escală în portul Constanţa, cuprinsă între 2 şi 5 iulie. La bordul velierului se află şi Şeful Forţelor Navale din Muntenegru iar programul escalei militarilor muntenegreni include vizitarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrîn”, a Şcolii Militare de Maiştri Militari „Amiral Ion Murgescu”, precum şi a obiectivelor turistice din Constanţa. Vizita acestui velier cu totul deosebit ne onorează!” a precizat cdor.-ul Gheorghe Luţaş, locţiitorul comandantului Academiei Navale din Constanţa. Jadran participă, în intervalul 20 iunie – 16 iulie 2009, la un marş de instrucţie regional, prin Marea Adriatică, Ionică, Egee, Marmara şi Marea Neagră, de-a lungul căruia va parcurge 2.200 mile marine. Traseul navei urmează o iniţiativă a conducerii marinei muntenegrene de a unii toate ţările din regiune în cadrul unui proiect de cooperare regională pe linia învăţămîntului militar de marină. Nava sub pavilion Muntenegru a sosit în Constanţa după ce, la 27 iunie, a acostat în portul Istanbul. După ce va ridica ancora din portul românesc, nava este aşteptată să intre în portul grecesc Atena, la data de 8 iulie şi va reveni în Muntenegru, în portul Tivat, pe 16 iulie. Acest marş constituie cea de-a 21-a misiune internaţională realizată de Jadran, de-a lungul vîrstei sale respectabile, de 76 ani. Impresionanta corabie a fost pus pe linia de plutire, la fel ca şi velierul românesc Mircea, în portul german Hamburg, în anul 1933. Cea mai importantă misiune internaţională a navei a fost realizată 1938 cînd, la bordul lui Jadran, marinarii muntenegreni au traversat Atlanticul, pînă în New York şi Boston. „Corabia a mai fost în Constanţa în 1937. Este un eveniment deosebit, nava se întoarce pentru a doua oară în portul Constanţa după...72 ani! Referitor la misiunea actuală, este o oportunitate deosebită pentru noi să facem schimb de experienţă între cadeţi referitor la procedurile NATO iar pentru oaspeţii care îşi fac un stagiu de pregătire la bordul navei noastre, să afle, pe lîngă noţiunile de marinărie, şi informaţii despre Muntenegru” a declarat, după lăsarea schelei la mal şi schimbul de amabilităţi cu ofiţerii români, comandantul velierului, comandorul Predrag Skupic.