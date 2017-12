“După aderarea României vom asista la moartea irevocabilă a Alianţei DA”

"Relaţia dintre PNL şi PD este o relaţie absolut necesară, chiar dacă în plan local pot să apară ambiţii şi orgolii. Dacă în problemele mari de interes public ne întîlnim, nimeni nu ne poate cere să ne şi iubim", a declarat ieri liderul PNL, premierul Călin Popescu Tăriceanu, într-o conferinţă de presă la Oradea, la sediul PNL Bihor. Filiala judeţeană Bihor a PNL a rupt alianţa cu PD Bihor, liberalii acuzîndu-i pe democraţi de încălcarea repetată a protocolului. În timp ce la PNL liberalii vorbeau despre democraţi, la PD Bihor, democraţii îi criticau pe liberali. Aflat în vizită la Oradea împreună cu Tăriceanu, ministrul PD al Transporturilor, Radu Berceanu, a opinat că primul-ministru şi partenerii liberali sînt responsabili de tensiunile din cadrul Alianţei DA. "Ideea a fost că facem această alianţă pînă în 2008 şi în această perioadă vom găsi căi, mijloace ca apropierea dintre aceste două partide să fie cît mai strînsă. Noi am făcut eforturi în acest sens, au fost tot felul de discuţii, încercări, la un moment dat am făcut o propunere de calendar, dar a fost întîmpinată cu ostilitate, deşi era doar o propunere, nu un ciomag, şi viza o apropiere, către unificare, deci ceva bun, nu ceva rău”, a spus Berceanu. El a reclamat faptul că există o competiţie “lipsită de sens şi de responsabilitate” între cele două partide din alianţă, dar a negat existenţa unei crize. “Dar nu este nici ceea ce s-a dorit, adică o echipă sudată, care să fie din ce în ce mai bună şi mai eficientă”, a adăugat Berceanu. “Eu ştiam că, dacă un domn cere în căsătorie o doamnă, nu e întîmpinat cu ostilitate”, a mai spus Berceanu, precizînd că acesta este motivul pentru care PD şi PNL nu reuşit să “ajungă la o căsătorie”. Berceanu l-a acuzat şi pe Tăriceanu că "a trecut pe terenul preşedintelui Traian Băsescu". “S-o fi gîndit că nu mai e nimic de făcut în guvernarea şi administrarea ţării şi a intrat pe terenul preşedintelui”, a spus Berceanu, referindu-se la atribuţiile prezidenţiale din domeniul siguranţei naţionale. “Nu ştiu de ce domnul prim-ministru doreşte să fie într-un soi de egalitate, echilibru, cu preşedintele, şi să încerce un soi de luptă. Dacă dorea, când s-a retras Stolojan, putea să spună că vrea să candideze la Preşedinţie. Or, ei (liberalii – n.r.) au fost deosebit de bucuroşi cînd domnul Băsescu s-a angajat să candideze. Domnul Băsescu este cel care l-a numit, apoi, în funcţia de prim-ministru. Şi atunci, cum poate să fie egalitate, şi să ne punem pioneze? Cum poate fi o luptă între palate cînd un palat l-a numit pe celălalt?”, a continuat Berceanu.

Prăpastia căscată între PNL şi PD nu este o noutate pentru partenerii de Coaliţie. Vicepreşedintele PC, Nicolae Popa, a declarat, ieri, că orice împăcare între cele două partide este de conjunctură şi formală. Popa a spus că, din punctul său de vedere, PNL şi PD vor rămîne împreună doar pînă la integrarea României în UE, perioadă în care fiecare va încerca să-şi creioneze propria imagine cît mai bine. "Probabil după 1 ianuarie 2007 vom asista la moartea irevocabilă a Alianţei DA”, a spus Popa. El a adăugat că atît în cazul unor alegeri anticipate, cît şi la alegerile din 2008 se aşteaptă ca cele două partide să meargă separat, şi nu într-o structură de alianţă.