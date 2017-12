După aproape 50 de ani în slujba RATC, a ieşit la pensie! Vezi cine!

19:46:11 / 30 Octombrie 2017

Iar în locul celor care s-au pensionat din rândul mecanicilor al electricienilor al sudorilor NU MAI VINE NIMENI.!..CEI CARE AU RĂMAS muncesc din greu pt că nu Mai vine NIMENI la un salariu de mizerie care este cel mai mic din țară la nivelul de ramură transportul in comun...1600 Ron încadrare .pe când colegi noștri din țară au 2400 ron la care se adaugă sporuri pe. care NOI ce-i din CTA le-am PIERUT odată cu venirea la conducerea sindicatului a lui IBRAHIM TIMUR .!..Așa că dl primar meseriași au ieșit la pensie cu pensii de mizerie de 1300 rom după 42 de ani de muncă GREA și în locul lor admisistratia și-a angajat copii sau nevestele ..amantele dar în cadrul TESA la birouri călduțe și salariil pe măsură nu că cele pe care le-au avut cei care au ieșit la pensie sau amărâți care au rămas să muncească dublu pt cel mai mizerabil salariu din țară ....PENTRU CA ȘEFI SĂ-ȘI PRIMEASCĂ SALARIILE MAI MULT DECÂT DUBLU PE. ARE II CÂȘTIGĂ UN MECANIC...CU 30 DE ANI DE VECHIME IN CADRUL REGIEI