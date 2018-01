După campionat, HCDS încheie anul cu un meci în Cupa României

Handbal Club Dobrogea Sud Constanța a încheiat partidele programate în acest din Liga Națională cu o remiză, 23-23 (11-11) cu CSM București, duelul din etapa a 15-a a Ligii Naționale fiind unul în care echilibrul s-a menținut până la final. Iar rezultatul este unul care mulțumește sau nu pe cele două formații, în funcție de modul în care s-a desfășurat partida. Pentru că evoluția scorului a dat speranțe fiecărei echipe la victorie, dar în cele din urmă HCDS și CSM au obținut câte un punct, iar la acest lucru au contribuit și arbitrii Fînață și Hendrea, care prin deciziile din ultimele minute au nemulțumit ambele tabere. „Un meci dramatic, în care s-au întâlnit două echipe pe care le consider printre cele mai bune din campionatul României. La un moment dat am avut senzaţia că putem câştiga, atât la începutul meciului, cât şi când am reuşit pe final să mergem la două goluri. Soarta s-a schimbat şi de la două goluri pentru ei suntem bucuroşi că am câştigat un punct”, a declarat Mihai Rohozneanu, centrul formaţiei constănţene. „Dacă nicio echipă nu se duce mulţumită la vestiare înseamnă că arbitrajul a fost cam dezastru. Nu vreau să spun că am pierdut victoria din cauza arbitrilor, nu e stilul nostru, dar arbitrajul nu a fost la înălţimea meciului. Cred că meritam mai mult”, a spus Javier Humet, fostul jucător de la HCM Constanţa, acum la CSM Bucureşti.

„Egal dramatic. Mă bucur că echipa a luptat până în ultima secundă. Sunt multe formații care se bat pentru câștigarea campionatului. Muncim în fiecare zi, nu am început bine campionatul, dar acum ne-am revenit”, consideră Dalibor Cutura, omul numărul 1 al formației constănțene în partida de miercuri. De remarcat că HCDS a ajuns la nouă meciuri consecutive fără înfrângere în Liga Națională, șapte victorii și două remize, la care adăugăm și succesul din Cupa României, din optimile de finală, cu Politehnica Iași.

Pentru HC Dobrogea Sud urmează ultimul joc oficial din acest an, sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 12.00 (în direct la Dotto Sport), tot în Sala Sporturilor fiind programată întâlnirea cu CSM Făgăraș, din sferturile de finală ale Cupei României. Handbaliștii constănțeni au prima șansă în lupta pentru calificarea în Final Four-ul competiției, dorind să ofere suporterilor o victorie drept cadou înaintea Sărbătorilor de Iarnă.

Citește și:

Rezultat decis de arbitri în partida HCDS - CSM