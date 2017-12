Oana Roman a anunţat, zilele acestea, că este însărcinată în trei luni şi jumătate. Fiica lui Petre Roman va naşte în luna februarie a anului viitor şi mărturiseşte că are de gând să se mărite cu iubitul ei, Marius, cu care este împreună de nouă luni, după ce vor deveni părinţi.

„După ce nasc, va veni şi nunta“, a declarat Oana Roman, în cadrul unei emisiuni TV. La cei 37 de ani ai săi, Oana Roman şi-a împlinit visul de a deveni mamă. „Începe o nouă etapă frumoasă din viaţa mea şi sper să-mi fiţi alături, ca şi până acum“, a scris vedeta TV, pe contul său de Facebook.

Aceasta a făcut câteva avorturi în trecut, pe care le-a regretat ulterior. În urmă cu câteva luni, Oana vorbea despre dorinţa de a avea copii: „Nu credeam că am să pot să mai fac copii, însă nu a fost aşa. Medicul meu e cam nebunatic şi mi-a zis că am probleme cu capul. De aia nu rămân gravidă. Amândoi ne dorim copii. Nu am făcut atunci când a trebuit, eu am făcut nişte întreruperi de sarcină. M-am căit foarte mult. M-am gândit că poate menirea mea nu este să devin mamă, ci să am grijă de ceilalţi”.