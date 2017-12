După Ceauşescu, revoluţionarii sunt supăraţi pe Băsescu

INCIDENTE Comemorarea eroilor Revoluţiei române, care a avut loc, ieri, la Troiţa de la Casa de Cultură, a fost prilej pentru cei care au luptat în decembrie ’89 să-şi verse năduful pe Guvern, acuzându-l că, împreună cu preşedintele Traian Băsescu, a adus ţara de râpă, prin sărăcirea populaţiei. Nemulţumiţi că au fost îndepărtaţi de jandarmi din faţa troiţei, revoluţionarii au refuzat să depună coroane de flori alături de cei care au făcut acest oficiu în numele Guvernului şi au scandat lozinci. “Nu vrem să stăm alături de cei care calcă în picioare întreg poporul. Nu avem nicio legătură cu ei pentru că au călcat în picioare doctorii, pensionarii, profesorii şi pe noi. De aceea, noi am decis să ne retragem”, a spus vicepreşedintele Blocului Naţional al Revoluţionarilor 1989, Nicolae Mavrodin. El a adăugat că ceea ce face actualul Guvern este genocid prin înfometare. „Iau de la noi ca să se umfle ei; bagă mâna în buzunarele tuturor ca să se umfle ei. Am venit la troiţă pentru a ne comemora morţii. Dintre noi au murit, nu dintre ei”, a spus Mavrodin, care a mai acuzat că jandarmii au încercat să-i îngrădească pe revoluţionari ca pe oi. „Noi am luptat în decembrie ’89. Noi am luptat împotriva acestor practici de îngrădire a drepturilor. Nu avem nevoie să ni se îngrădească libertatea. Noi gândim singuri, ne exprimăm singuri. Ne dăm şi viaţa dacă este necesar, dar nu mai vrem să fim îngrădiţi”, a mai spus Nicolae Mavrodin. În altă ordine de idei, preşedintele Asociaţiei 21 Decembrie 1989, Teodor Mărieş, a declarat, ieri, la o conferinţă de presă, că va continua să stea în greva foamei pentru ca soluţionarea plăţii indemnizaţiilor de care beneficiază revoluţionarii să se facă în condiţii corecte şi cinstite.

COROANE După oficierea unei slujbe religioase cu prilejul Zilei Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii, au avut loc ceremonii de depunere de coroane de flori la Troiţa din parcul Casei de Cultură, dar şi la Grupul Funerar al Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989. Printre asociaţiile de revoluţionari şi instituţiile publice care au depus coroane de flori s-au numărat şi reprezentanţii Primăriei Constanţa şi Consiliului Judeţean. „22 decembrie, revoluţia românilor. Din păcate, ea este monopolizată de anumite oraşe, dar ea este a tuturor românilor şi de aceea trebuie să-i cinstim şi noi pe cei care s-au jertfit, pentru ca noi să trăim într-o Românie liberă şi să ne bucurăm de ceea ce poate da o democraţie. Sperăm ca în 2012 să medităm mai mult la ceea ce a însemnat revoluţia”, a spus vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir.