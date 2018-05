După Comitetul Nobel, și Comitetul Pulitzer e afectat de un scandal sexual

Scriitorul Junot Diaz şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al comitetului care acordă premiile Pulitzer şi este subiectul unei anchete interne, după ce mai multe femei l-au acuzat de comportament sexual nepotrivit, potrivit washingtontimes.com.

Într-un comunicat, comitetul a spus că Diaz, scriitor recompensat cu premiul Pulitzer, a anunţat că renunţă la rolul de preşedinte, preluat în aprilie pe baza vechimii sale ca membru.

Diaz va rămâne însă membru al comitetului Pulitzer şi a spus că va coopera pe deplin cu autorii investigaţiei care îl are ca subiect.

Scriitoarea Zinzi Clemmons a scris pe platforma online Twitter, săptămâna trecută, că Diaz a sărutat-o cu forţa în urmă cu câţiva ani. Alte scriitoare au scris şi ele pe reţelele de social media despre diverse întâlniri "nepotrivite" cu Diaz.

Şi Massachusetts Institute of Technology, unde Diaz este profesor, analizează aceste acuzaţii.

De asemenea, The Cambridge Public Library a anunţat, miercuri, că anulează un eveniment care îl avea ca invitat pe Diaz, programat pe 16 mai.

Fostul preşedinte al comitetului Pulitzer, Eugene Robinson, va prelua interimar funcţia pe care o deţinea Diaz.

Născut în 1968, în Republica Dominicană, şi mutat în SUA la vârsta de 6 ani, Diaz pune în centrul cărţilor sale experienţa migraţiei, în mod special cea latino.

În 2008, a primit premiul Pulitzer pentru ficţiune, pentru cartea sa "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao", recompensată şi cu National Book Critics Circle Award.