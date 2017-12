Alaiuri de colindători din întreaga ţară au străbătut, sâmbătă, de dimineaţă, comuna Cumpăna, pentru a aduce, prin urarea lor, belşug, sănătate şi voie bună locuitorilor care le-au primit colinda, în cadrul celei de-a X-a ediţii a Festivalului Naţional de Datini şi Obiceiuri de Iarnă „După datina străbună”. Localnicii au ieşit pe stradă urmărind cu privirea sau... la pas zecile de urători şi spectacolul pe care aceştia, însoţiţi de urşi, capre şi babe, l-au oferit de la Poarta Prieteniei până la Casa de Cultură, punctul final al călătoriei lor.

MERE, COVRIGI ŞI ŢUICĂ FIARTĂ Colindătorii au fost întâmpinaţi, la intrarea în Casa de Cultură, „după datina străbună”, cu covrigi şi mere. Aceştia nu au trecut pragul instituţiei de cultură până când nu au colindat gazda, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju. „Fiţi bineveniţi, dragii mei! Aţi străbătut atâta drum, tocmai de la Harghita, de aceea vă întreb: v-au omenit cumpănenii cu mere şi cu covrigi?”, a întrebat gazda grupul de colindători „Plaiuri Tulgheşene”. La răspunsul afirmativ al colindătorilor, grijulia amfitrioană, care a ţinut tot timpul în mână un coş cu mere şi covrigi, i-a mai întrebat: „Dar ţuica v-au dat-o?”. După ce au intrat în Casa de Cultură, la căldură, unde şi-au... tras sufletul după atâta drum, nu a trecut mult şi spectacolul a început, continuând până la asfinţit.

„Am venit aici, la Cumpăna, pentru a prezenta un obicei de la noi, din Bucovina, Babele, care se joacă în fiecare casă. Se spune că locuitorii acelei case în care vor juca babele vor avea noroc, ani buni şi multă sănătate. De asemenea, din programul nostru nu lipsesc colindele şi urările tradiţionale”, a spus Iuliana Luţu, membră a ansamblului „Dor de la Humor” din Gura Humorului, din Suceava.

„Cântarea colindelor este cea mai importantă dintre festivităţile Crăciunului românesc. De aceea am dorit ca prin acest festival să vă aducem în suflet o parte din tradiţiile noastre româneşti şi din colindele eterne ale copilăriei. Am credinţa că, atât timp cât colindele şi sărbătorile ne vor aduna sub semnul iubirii, al datoriei sfinte faţă de cei care ne-au dat viaţă, putem să credem în forţa de regenerare a poporului român”, a spus Mariana Gâju.

„Pe scena Casei de Cultură din localitate, colindătorii au ilustrat, în cadrul unui spectacol extraordinar, datinile şi obiceiurile de iarnă specifice judeţelor pe care le-au reprezentat: Harghita, Dolj, Suceava, Ialomiţa, Alba, Neamţ, Braşov, Gorj, Dâmboviţa, Botoşani, Tulcea şi, bineînţeles, Constanţa.