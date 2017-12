„După dealuri\", în regia lui Cristian Mungiu, se află pe lista lungă la ediţia din acest an a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), alături de coproducţia românească „Diaz: Don\'t Clean Up This Blood\", în care joacă şi actriţa Monica Bîrlădeanu. Pe lista lungă se regăsesc 47 de filme, printre care şi „Amour\" de Michael Haneke, câştigătorul Palme d\'Or de anul acesta, dar şi „De rouille et d\'os\" de Jacques Audiard.

Din cele 47 de filme, cei 2.700 de membri ai Academiei Europene de Film vor alcătui lista de nominalizaţi la prestigioasele premii. Nominalizările vor fi anunţate pe 3 noiembrie, la Festivalul Internaţional de Film de la Sevilia.

Procesul de votare a filmelor pe lista lungă a premiilor a fost următorul: 20 de ţări cu cei mai mulţi membri în Academia Europeană de Film au putut propune câte un film care să le reprezinte. Lista a fost completată cu ajutorul experţilor dintr-un comitet de selecţie format din: Pierre-Henri Deleau (Franţa), Marit Kapla (Suedia), Stefan Kitanov (Bulgaria), Paz Lázaro (Spania), Derek Malcolm (Marea Britanie) şi Elma Tataragic (Bosnia şi Herţegovina).

Filmul „După dealuri\" este propunerea României la Oscar, la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină\".

Premiat pentru scenariu şi pentru interpretare - un dublu trofeu, acordat actriţelor Cosmina Stratan şi Cristina Flutur - la ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes, filmul este scris şi regizat de Mungiu, fiind inspirat de romanele non-ficţionale ale Tatianei Niculescu Bran.

Pe de altă parte, coproducţia Italia/ România/ Franţa „Diaz - Don\'t Clean Up This Blood\", de Daniele Vicari, cu Monica Bîrlădeanu şi Ana Ularu în distribuţie, a rulat în secţiunea Panorama Dokumente a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, la începutul acestui an. Filmul spune povestea evenimentelor violente de la summitul G8 din Genova, din 21 iulie 2001.