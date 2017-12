După „Frunză”, potopul

Bătaie de joc cu fonduri europene, dispreţ pentru banul public şi jaf sunt alăturări de cuvinte care i s-au părut prea blânde actualului ministru al Dezvoltării, Eduard Hellvig, pentru a caracteriza ce s-a întâmplat în instituţie în mandatul Elenei Udrea. Actualul ministru a prezentat, ieri, raportul unui audit desfăşurat la nivelul Ministerului, care depăşeşte până şi cele mai pesimiste aşteptări legate de ceea ce s-a întâmplat cu banii publici gestionaţi de cel mai bogat portofoliu ministerial în mandatul Elenei Udrea. S-au confirmat întârzieri care depăşesc şi 700 de zile în executarea contractelor. S-au confirmat plăţi pentru lucrări care nu au fost niciodată executate. S-au confirmat şi achiziţii la preţuri de zeci de ori mai mari decât preţul pieţei. „Concluzia auditului: jaf cu banul public, şi este un cuvânt greu şi la care m-am gândit dacă să îl folosesc, dar rezultatul auditării este acela că avem de-a face cu un dispreţ pentru banul public şi pentru cetăţean, o bătaie de joc cu fondurile europene. (...) Au fost plătite în 2009 lucrări neefectuate nici acum. Fosta conducere nu a făcut nimic să recupereze aceşti bani. S-a permis participarea aceleiaşi firme la mai multe licitaţii. Auditul a relevat că există firme abonate la contractele MDRT. S-au făcut săli de sport în localităţi fără apă şi fără drumuri\", a spus Hellvig.

Şi ministrul nu s-a oprit la afirmaţii generale, ci a dat detalii exacte despre jaful de la MDRT. Redăm principalele declaraţii făcute de ministrul Eduard Hellvig: „Unii dintre constructorii cu care Compania Naţională de Investiţii (CNI) avea încheiate contracte de lucrări au intrat în insolvenţă. Totodată, s-au făcut decontări pentru contracte încheiate cu CNI în anul 2009, pentru obiective de investiţii prin programul \"bazine de înot\", la care stadiul de execuţie a contractului în luna mai 2012 era zero. Pentru anumite contracte, valoarea investiţiilor a crescut substanţial, de multe ori cu aproape 50%. De exemplu, la Sala Polivalentă de 4.000 de locuri din Piatra Neamţ, constructorul are întârzieri de 282 de zile în realizarea obiectivului, iar valoarea contractului a crescut cu aproape 45%. Firma SC European Hidroconstruct are un singur angajat, dar a câştigat 14 contracte de investiţii (poduri şi podeţe) şi a terminat trei obiective, la celelalte 11 având stadii de execuţii începând cu 15%. Am mai descoperit în planul de achiziţii al Ministerului Turismului în 2009-2012 capace de WC în valoare de 15 mii de euro (2.000 de lei/capac, după cum afirmau aseară reporterii Realitatea). A existat un caz în care o firmă avea scrisoare de garanţie bancară de la o bancă din Irak pentru suma de peste 500 de milioane de euro”.

Oficialul MDRT a precizat că printre contractele cu nereguli se numără cele cu firmele European Serv Catering, Bella Consulting Construction, European Hidroconstruct, Rico SRL, Conbac, Compact Construct, Moldocor. Două dintre aceste firme, Bella Consulting Construction şi Rico SRL, au avut lucrări de infrastructură rutieră şi construcţii şi în judeţul Constanţa, iar “ctitoriile” lor au atras atenţia mass media, în sens negativ, evident. Şi, dacă asta nu era de ajuns, MDRT a plătit între 2009 şi 2012 peste 1,1 milioane euro pentru asistenţă juridică, printre beneficiarii contractelor numărându-se firmele de avocatură Raţiu&Raţiu şi Boştină &Asociaţii, cu toate că instituţia are 27 de angajaţi la direcţia juridică, potrivit raportului de audit la MDRT. Şi acesta este doar primul val. Probabil că din luarea la puricat a fiecăruia dintre contractele aflate acum în vizor vor fi aflate metodele exacte prin care PDL a sifonat banul public. „Cineva va răspunde pentru toate aceste nereguli şi foarte probabil din punct de vedere penal”, a declarat ministrul Dezvoltării, ieri, după ce a prezentat raportul.

P.S. Pentru cei care nu înţeleg de ce este grav faptul că Elena Udrea a girat construcţia de săli de sport în sate cu 400-600 de locuitori, amintim că localitatea constănţeană Ostrov, cu 1.000 de elevi, a încercat în van să primească avizul ministresei. Şi avizul nu a venit pentru că primarul nu avea „culoarea” necesară pe carnetul de partid.