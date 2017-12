După furtună vine... proiectul de renovare pentru școală

În satele și comunele din România, de cele mai multe ori, unitățile de învățământ nu oferă condiții decente de studiu, precum cele de la oraș. Mai precis, elevii sunt nevoiți să învețe în clădiri degradate, cu pereți mucegăiţi și cu pardoseli uzate, parcă desprinse din filmele de groază. Aceeași imagine este întâlnită și în Școala cu clasele I-VIII din comuna Saligny, pe care autoritățile locale încearcă din răsputeri s-o schimbe. Primarul Ion Beiu a declarat că școala este veche, nu a mai beneficiat de renovări și că furtunile din ultima vreme au degradat-o și mai tare, motiv pentru care vrea s-o restaureze integral. „Școala este veche, din anii ’60. A primit doar câteva îmbunătățiri. Am mai schimbat din tâmplărie, am pus o centrală de încălzire și cam atât, pentru că bugetul nu ne-a permis să facem mai mult. După ce că școala nu arăta tocmai bine, furtuna puternică de luna trecută i-a smuls acoperișul, iar apa s-a infiltrat în pereți și acum arată mai rău. De aceea, am luat legătura cu Inspectoratul Școlar Județean, în speranța că ne va ajuta s-o renovăm. În primul rând, vrem să refacem acoperișul în totalitate, iar mai apoi să izolăm clădirea, s-o văruim pe interior și pe exterior și să schimbăm podelele din sălile de curs. Dacă tot ne apucăm de-o treabă, s-o facem până la capăt”, a spus edilul.