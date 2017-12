După gratii pentru o tragedie rutieră

14:36:35 / 23 Iunie 2015

cetatean onorabil

Lasa ti omul in pace sasi plateasca pedeapsa toata lumea dati cu pietre intrun om la greu Bautura duce la greseli fatale in viata mai ales la volan Doamne fereste sa ajungeti acolo in locul lui sa te faca fetitza totii si sa sasi bata joc totii criminalii acolo