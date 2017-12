Agenţia de Dezvoltare Regională 2SE (ADR 2SE) a organizat, ieri, la Constanţa, în colaborare cu Ministerul de Finanţe Publice (MFP), seminarul regional cu tema „Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007-2013” (POST). Conform declaraţiei directorului ADR 2SE, Luminiţa Mihailov, programele sectoriale sînt aprobate de Comisia Europeană în vederea implementării proiectelor de dezvoltare finanţate de UE. POST stabileşte obiectivele prioritare regionale şi sectoriale şi criteriile de alocare a fondurilor pe proiecte de dezvoltare a infrastructurii de transport la nivel naţional. Luminiţa Mihailov a declarat ieri, pentru ”Telegraf”, că sumele totale care vor fi alocate anul viitor pentru proiectele POST se ridică la 5 miliarde euro. Fondurile au trei componente: fonduri comunitare, care se ridică la 4 milioane de euro, şi fonduri naţionale şi private, care vor acoperi restul de un miliard de euro. Directorul ADR 2SE a afirmat că seminarul organizat la Constanţa este cea de-a doua manifestare de acest gen, după cel de la Brăila, localitatea în care se află sediul ADR 2SE: „Am preferat să organizăm seminarul la Constanţa pentru că din punctul de vedere al transporturilor este unul din cele mai importante centre logistice din ţară. Astfel, după integrare, cele mai importante proiecte de infrastructură se vor desfăşura la Constanţa, în Port, la Aeroport şi pe autostradă”. Tot la Constanţa se va desfăşura, pe 27 septembrie, un seminar de prezentare a tuturor programelor operaţionale pentru România, în aceeaşi lună urmînd ca, la nivelul Consiliului Regional de Dezvoltare 2SE (CDR 2SE), a cărui preşedinţie este deţinută de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, să se stabilească portofoliul de proiecte regionale prioritare în toate domeniile de activitate.

“După un an de mandat, ministrul Integrării nu cunoaşte problemele legate de proiectele cu finanţare europeană”

În cadrul discuţiei cu directorul ADR 2SE, am abordat şi declaraţiile ministrului Integrării, Anca Boagiu, de la finele săptămînii trecute. Reamintim că ministrul Integrării Europene a acuzat conducerile ADR şi CDR de faptul că nu ar fi gestionat corect proiectele cu finanţare europeană, anunţînd schimbări din funcţii şi sancţiuni drastice. Printre proiectele care nu au fost corect gestionate, Boagiu a amintit Pavilionul Expoziţional Constanţa şi Parcul Industrial Brăila, ambele aflate pe raza administrativă a ADR 2SE. Ieri, directorul ADR 2SE a declarat: „E foarte clar că doamna ministru nu cunoaşte realitatea şi că există o confuzie între preşedinţii CDR, preşedinţii de consilii judeţene aleşi prin vot şi directorii ADR, care reprezintă Executivul. În ceea ce priveşte acuzaţiile privind gestionarea proiectelor, ADR nu are atribuţii în privinţa derulării proiectelor cu finanţare europeană. Tema verificării pe proiecte mari de infrastructură se află în curtea Ministerului Integrării Europene (MIE). Doamna ministru nu ştie exact cine şi cu ce se ocupă şi face o confuzie gravă după un an de mandat, în care ar fi trebuit să se pună la punct cu aceste detalii. Mai surprinzător este că, pînă acum, nu a binevoit să facă o analiză obiectivă asupra cauzelor care au dus la problemele actuale din derularea unor proiecte, care sînt cauze tehnice”. Tot la sfîrşitul săptămînii trecute, ministrul Boagiu a reproşat Agenţiilor de Dezvoltare Regională faptul că unele proiecte ar fi fost punctate mult prea mult faţă de importanţa pe care o au, situaţie care a facilitat obţinerea finanţării. Şi în acest caz, ministrul face o confuzie, în opinia directorului ADR 2SE. „Proiectele au fost selectate la nivelul ADR şi transmise la Ministerul Dezvoltării, actualul MIE, după care, ministerul şi Delegaţia Comisiei Europene în România au punctat aceste proiecte. Deci, şi în acest caz, partea tehnică a aparţinut ministerului. Este trist că, după un an de mandat, ministrul Integrării nu cunoaşte problemele legate de proiectele cu finanţare europeană. Aici este vorba despre procesul de descentralizare, iar noi şi doamna ministru ne aflăm pe baricade diferite. ADR sînt singurele instituţii din România care sînt într-adevăr descentralizate, nefiind subordonate Guvernului, nefiind deconcentrate ca alte instituţii”, a subliniat Luminiţa Mihailov.