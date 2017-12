După patru zile de alertă de inundaţii, apa se retrage

Chiar dacă ce a fost mai rău a trecut, viiturile din vestul judeţului încă fac pagube în localităţile aflate pe malul Dunării. Conform ultimelor date centralizate şi furnizate de Prefectura Constanţa, în aceste zile au fost afectate peste 631 hectare de teren agricol, 44 hectare de pădure, 153 hectare de păşune şi 26 de grădini, în şapte localităţi. Din fericire, nu există niciun pericol pentru cetăţeni şi nici pentru casele lor.

MAI MULTE PAGUBE În continuare, cea mai afectată localitate din punctul de vedere al pagubelor este Hârşova, unde numărul de hectare de teren agricol afectat a crescut la 600, cel de hectare de păşune şi fâneţe a ajuns la 50, iar suprafaţa de pădure inundată a crescut la 40 de hectare. În plus, în localitatea Vadu Oii, conform datelor Prefecturii, au fost afectate opt grădini. Cu toate acestea, primarul oraşului Hârşova susţine că situaţia este sub control. „Grădinile nu sunt inundate, sunt doar mici infiltraţii, care oricum se produc în fiecare an. Mai rău este în zona agricolă, pentru că mai multe culturi de cereale care urmau să fie recoltate au fost inundate. Sperăm să nu existe infiltraţii în zidurile locuinţelor”, ne-a declarat primarul Tudorel Nădrag. O altă localitate afectată mai grav este Topalu, unde situaţia se schimbă în fiecare secundă. Chiar dacă datele furnizate ieri de Prefectură arătau că au fost inundate 24 de hectare de păşune şi şase grădini, situaţia s-a schimbat între timp. Primarul localităţii, Gheorghe Murat, ne-a spus că încă 55 de hectare de păşune şi trei grădini se adaugă la bilanţul pagubelor. Totuşi, nu există riscul ca problemele să se agraveze, din moment ce debitul Dunării a început să scadă. „Viitura nu a ajuns la nivelurile-record din 2006 sau 2010. Partea bună este că, după cum am auzit, a scăzut nivelul Dunării, deci nu avem de ce să ne facem griji”, a spus Murat. În comunele Seimeni, Ghindăreşti, Dunăreni şi Ostrov nu s-au înregistrat alte pagube faţă de cele prezentate ieri, iar situaţia este sub control.

CONSOLIDĂRI ALE DIGURILOR Pentru a evita agravarea problemelor cauzate de inundaţii, specialiştii din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - Grupul de Suport Tehnic pentru Inundaţii şi Accidente la Construcţii Hidrotehnice monitorizează constant evoluţia nivelului Dunării şi supraveghează lucrările hidrotehnice cu scop de apărare. Directorul tehnic al Administraţiei Bazinale a Apelor „Dobrogea-Litoral”, Stelică Hagi, ne-a spus că, de fiecare dată când este pericol de inundaţii, se efectuează constant monitărizări ale nivelului Dunării la toate staţiile hidrometrice din regiune. În cazul în care nivelul Dunării se apropie sau trece de pragul critic, se patrulează în zonele unde există diguri. Dacă se observă infiltraţii, eroziuni sau prăbuşiri ale unor porţiuni de dig, se fac lucrări de stabilizare. Aceste lucrări presupun, după caz, supraînălţări, consolidări cu folii şi alte acţiuni de ordin tehnic.