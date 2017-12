Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat, la sfârşitul săptămînii trecute, că în Constituţie scrie că nu este permisă înfiinţarea de sisteme de justiţie “paralele” şi a apreciat că Agenţia Naţională de Integritate (ANI) s-a transformat dintr-o “chestiune corectă şi normală într-un soi de mecanism care ştie să completeze mai corect declaraţii”. Făcând o paralelă, Berceanu a dat dreptate Curţii Constituţionale (CC) pentru că “a luat o hotărâre în privinţa CNSAS, care decidea, dădea hotărâri, verdicte că ăla a făcut poliţie, ălălalt nu a făcut. CNSAS poate să fie un fel de procuratură în domeniul colaborării cu Securitatea, deci organul care cercetează problema şi ajunge la o anumită concluzie, după care trebuie s-o trimită în justiţie. Justiţia e singura care poate să decidă. ANI era cam în aceeaşi situaţie, pentru că, la fel, poate să cerceteze declaraţia de avere, dar nu poate decide mai departe. Când decideau, şi CNSAS, şi ANI, omul respectiv se putea duce în justiţie, dar era deja pre-judecat de către altcineva, care nu are dreptul să judece. Mai este un organism, Comisia Naţională de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), care face acelaşi lucru, dă hotărâri”. El a precizat că aceia care sunt nemulţumiţi de rezultatul unei licitaţii pot face contestaţii, susţinând că au fost dezavantajaţi într-un fel, însă CNSC nu are dreptul să decidă, ci doar să analizeze. Culmea, până acum, cînd ANI tăia şi spânzura şi încălca Constituţia, pedelistul nu a avut nici o reacţie care să le atragă atenţia portocaliilor că “nu e voie să faci justiţii paralele”. Amintim că judecătorii CC au constatat că anumite prevederi ale Legii privind organizarea şi funcţionarea ANI sunt neconstituţionale, inclusiv articolul 13, care stabileşte atribuţiile ANI, respectiv verificarea declaraţiilor de avere şi interese, controlul depunerii la termen a acestora, constatarea neconcordanţelor sau a nerespectării hotărârilor legale, constatarea incompatibilităţilor şi sesizarea organelor de urmărire penală, dar şi aplicarea sancţiunilor.